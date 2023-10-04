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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер должен понимать, что отступать уже некуда»
Лига чемпионов
04 октября 2023, 13:10 |
136
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер должен понимать, что отступать уже некуда»

Экс-форвард «Горняков» – о матче против «Антверпена»

04 октября 2023, 13:10 |
136
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер должен понимать, что отступать уже некуда»
Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Антверпена» (4 октября, 19:45):

«Если честно, сейчас особых иллюзий насчет «Шахтера» у меня нет, поскольку нужно трезво оценивать нынешнюю ситуацию. Команде будет крайне сложно тягаться с «Порту», не говоря уже о «Барселоне».

Так что, думаю, «Шахтер» и «Антверпен» сразятся за третье место в группе. Все решится в их очных противостояниях. Сейчас очень важно сконцентрироваться на предстоящей игре. Тем более, что «Антверпен» сейчас не впечатляет своими результатами…

Но меня настораживает игра «Шахтера». Тревожные звоночки были и раньше, а «Ворскла» смогла нанести команде ван Леувена первое поражение на внутренней арене.

Да, можно сказать, что пришел новый тренер, идет перестройка игры… Однако для этого нужно время, которого у донетчан, к сожалению, нет. Поэтому «оранжево-черным» просто необходимо напрячься, иначе поезд может уйти.

Считаю, что фактор последних неудач «Шахтера» связан с травмами футболистов в центральной зоне обороны. А еще, вероятно, есть проблемы в физической готовности футболистов — не всегда команда выглядит свежей.

Надеюсь на положительный результат в матче с «Антверпеном», хотя надо понимать, что у «горняков» тоже далеко не все хорошо. Об обороне я уже говорил, но и атакующая линия тоже пока не впечатляет, что довольно настораживает. Впрочем, футболисты «Шахтера» должны понимать, что во втором туре Лиги чемпионов отступать уже некуда. Это будет, возможно, ключевой матч в борьбе за выход из группы, потому верю в победу нашей украинской команды со счетом 1:0».

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Источник Рейтинг букмекеров
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