4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе А между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

На 77-й минуте арбитр назначил 11-метровый в ворота хозяев, удалив Каземиро при счете 2:2. Мауро Икарди не смог реализовать удар с точки, а уже спустя 3 минуты забил 3-й гол, вырвав победу для своей команды.

Лига чемпионов. 3 октября

Группа А. 2-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3

Голы: Хойлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81 (пенальти).