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Лига Чемпионов
Манчестер Юнайтед
03.10.2023 22:00 – FT 2 : 3
Галатасарай
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Лига чемпионов
04 октября 2023, 02:35 |
77
0

Ман Юнайтед – Галатасарай – 2:3. Удаление, незабитый пенальти, шоу. Видео

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе А

04 октября 2023, 02:35 |
77
0
Ман Юнайтед – Галатасарай – 2:3. Удаление, незабитый пенальти, шоу. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

4 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе А между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды.

На 77-й минуте арбитр назначил 11-метровый в ворота хозяев, удалив Каземиро при счете 2:2. Мауро Икарди не смог реализовать удар с точки, а уже спустя 3 минуты забил 3-й гол, вырвав победу для своей команды.

Лига чемпионов. 3 октября

Группа А. 2-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Галатасарай (Турция) – 2:3

Голы: Хойлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81 (пенальти).

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
77’
Каземиро (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Галатасарай).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Галатасарай).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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