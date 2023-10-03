03.10.2023 19:45 – FT 0 : 2
Лига чемпионов03 октября 2023, 23:17 | Обновлено 03 октября 2023, 23:27
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РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов
03 октября 2023, 23:17 | Обновлено 03 октября 2023, 23:27
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В матче 2-го туру Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0
В дебюте матча счет открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество басков удвоил Браис Мендес.
«Реал Сосьедад» набрал 4 очка и возглавил группу D. РБ «Зальцбург» идет на 2-й позиции (3).
Лига чемпионов
Группа D, 2-й тур, 3 октября
РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2
Голы: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27.
Видеообзор матча
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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