Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
03.10.2023 19:45 – FT 0 : 2
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2023, 23:17 | Обновлено 03 октября 2023, 23:27
81
0

РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

03 октября 2023, 23:17 | Обновлено 03 октября 2023, 23:27
81
0
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад – 0:2. Блиц-криг в гостях. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го туру Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0

В дебюте матча счет открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество басков удвоил Браис Мендес.

«Реал Сосьедад» набрал 4 очка и возглавил группу D. РБ «Зальцбург» идет на 2-й позиции (3).

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур, 3 октября

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2

Голы: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27.

Видеообзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
По теме:
Арсенал проиграл Лансу, из-под Зинченко отдали передачу при победном голе
Феерия голов. Мадридский Реал одолел чемпиона Италии
Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику
Реал Сосьедад Микель Оярсабаль РБ Зальцбург видео голов и обзор Лига чемпионов Браис Мендес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
Бокс | 03 октября 2023, 13:12 0
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»

Дерек уверен в легкой победе британца

Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Бокс | 03 октября 2023, 09:59 7
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа уверен, что противостояние его клиента с Цыганским королем более масштабно

Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Футбол | 03.10.2023, 17:01
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
Футбол | 03.10.2023, 08:20
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол
Футбол | 03.10.2023, 22:47
ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол
ВИДЕО. Ошибка голкипера. После мяча Жезуса Арсенал пропустил досадный гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
Спад Свентек, очередное фиаско украинок, перспективы Якубенко, финал Колб
02.10.2023, 06:00
Теннис
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
02.10.2023, 22:22 39
Футбол
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
Скандал в Иране. Аль-Иттихад с Бензема не вышел на матч Лиги чемпионов АФК
02.10.2023, 21:10 11
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти»
02.10.2023, 04:59 4
Футбол
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
Стала известна оценка Яремчука за провальный матч Валенсии против Бетиса
02.10.2023, 05:30
Футбол
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
Поздравление от сине-желтых. Первая победа Украины в отборе на Олимпиаду
02.10.2023, 03:57 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем