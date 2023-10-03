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Лига Чемпионов
РБ Зальцбург
03.10.2023 19:45 – FT 0 : 2
Реал Сосьедад
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Лига чемпионов
03 октября 2023, 21:43 | Обновлено 03 октября 2023, 21:57
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Лига чемпионов. Реал Сосьедад в гостях комфортно обыграл РБ Зальцбург

За баскскую команду голами отличились Микель Ойярсабаль и Браис Мендес

03 октября 2023, 21:43 | Обновлено 03 октября 2023, 21:57
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Лига чемпионов. Реал Сосьедад в гостях комфортно обыграл РБ Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го туру Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0

В дебюте матча счет открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество басков удвоил Браис Мендес.

«Реал Сосьедад» набрал 4 очка и возглавил группу D. РБ «Зальцбург» идет на 2-й позиции.

3 октября в 22:00 в другом матче этой группы «Интер» сыграет с «Бенфикой».

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур, 3 октября

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2

Голы: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27.

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Реал Сосьедад РБ Зальцбург Микель Оярсабаль Браис Мендес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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