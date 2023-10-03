Лига чемпионов. Реал Сосьедад в гостях комфортно обыграл РБ Зальцбург

В матче 2-го туру Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0

В дебюте матча счет открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество басков удвоил Браис Мендес.

«Реал Сосьедад» набрал 4 очка и возглавил группу D. РБ «Зальцбург» идет на 2-й позиции.

3 октября в 22:00 в другом матче этой группы «Интер» сыграет с «Бенфикой».

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур, 3 октября

РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2

Голы: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27.

Турнирная таблица