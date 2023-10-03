03.10.2023 19:45 – FT 0 : 2
Лига чемпионов03 октября 2023, 21:43 | Обновлено 03 октября 2023, 21:57
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Лига чемпионов. Реал Сосьедад в гостях комфортно обыграл РБ Зальцбург
За баскскую команду голами отличились Микель Ойярсабаль и Браис Мендес
03 октября 2023, 21:43 | Обновлено 03 октября 2023, 21:57
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В матче 2-го туру Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Зальцбург» со счетом 2:0
В дебюте матча счет открыл Микель Ойярсабаль. На 27-й минуте преимущество басков удвоил Браис Мендес.
«Реал Сосьедад» набрал 4 очка и возглавил группу D. РБ «Зальцбург» идет на 2-й позиции.
3 октября в 22:00 в другом матче этой группы «Интер» сыграет с «Бенфикой».
Лига чемпионов
Группа D, 2-й тур, 3 октября
РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:2
Голы: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27.
Турнирная таблица
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