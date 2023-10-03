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Лига Чемпионов
Унион Берлин
03.10.2023 19:45 – 64 2 : 2
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
03 октября 2023, 19:45 | Обновлено 03 октября 2023, 19:47
606
0

РБ Зальцбург – Реал Сосьедад, Унион Берлин – Брага. Смотреть онлайн. LIVE

3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов

03 октября 2023, 19:45 | Обновлено 03 октября 2023, 19:47
606
0
РБ Зальцбург – Реал Сосьедад, Унион Берлин – Брага. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Во вторник, 3 октября, в 19:45 проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания)

19:45. Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия)

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Сику Ньякате (Брага).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).
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Лига чемпионов РБ Зальцбург Реал Сосьедад Унион Берлин Брага смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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