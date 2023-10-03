03.10.2023 19:45 – 64’ 2 : 2
Лига чемпионов03 октября 2023, 19:45 | Обновлено 03 октября 2023, 19:47
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РБ Зальцбург – Реал Сосьедад, Унион Берлин – Брага. Смотреть онлайн. LIVE
3 октября проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов
03 октября 2023, 19:45 | Обновлено 03 октября 2023, 19:47
606
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Во вторник, 3 октября, в 19:45 проходят поединки 2-го тура Лиги чемпионов.
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.
- Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания)
19:45. Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия)
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Сику Ньякате (Брага).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).
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