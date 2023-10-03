Унион Берлин – Брага – 2:3. Мощный камбэк гостей. Видео голов и обзор

В матче 2-го тура Лиги чемпионов португальская «Брага» на выезде обыграла немецкий «Унион Берлин» со счетом 3:2.

В середине первого тайма Шералдо Беккер оформил дубль и вывел хозяев вперед, к перерыву португальцы один гол отквитали.

Мощный камбэк удался гостям во втором тайме. Сначала счет сравнял Брума, а вырвал для «Браги» победу Каштру на 90+4 минуте.

Это первая победа и в целом первые очки для «Браги» в этом розыгрыше ЛЧ. Немцы пока баллов не набирали.



Лига чемпионов. 2-й тур, 3 октября. Группа С.

Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3

Голы: Бокер, 30,37 – Ниакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4.

Видеообзор матча: