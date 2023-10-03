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Лига Чемпионов
Унион Берлин
03.10.2023 19:45 – FT 2 : 3
Брага
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Лига чемпионов
03 октября 2023, 22:37 | Обновлено 03 октября 2023, 22:38
417
0

Унион Берлин – Брага – 2:3. Мощный камбэк гостей. Видео голов и обзор

Смотрите обзор матча 2-го тура группы C Лиги чемпионов

03 октября 2023, 22:37 | Обновлено 03 октября 2023, 22:38
417
0
Унион Берлин – Брага – 2:3. Мощный камбэк гостей. Видео голов и обзор
ФК Брага.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов португальская «Брага» на выезде обыграла немецкий «Унион Берлин» со счетом 3:2.

В середине первого тайма Шералдо Беккер оформил дубль и вывел хозяев вперед, к перерыву португальцы один гол отквитали.

Мощный камбэк удался гостям во втором тайме. Сначала счет сравнял Брума, а вырвал для «Браги» победу Каштру на 90+4 минуте.

Это первая победа и в целом первые очки для «Браги» в этом розыгрыше ЛЧ. Немцы пока баллов не набирали.

Лига чемпионов. 2-й тур, 3 октября. Группа С.

Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3

Голы: Бокер, 30,37 – Ниакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4.

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Андре Кастро (Брага).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Сику Ньякате (Брага).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Шеральдо Бекер (Унион Берлин).
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видео голов и обзор Брага Унион Берлин Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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