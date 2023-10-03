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Лига Чемпионов
Унион Берлин
03.10.2023 19:45 – FT 2 : 3
Брага
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Лига чемпионов
03 октября 2023, 21:50 | Обновлено 03 октября 2023, 22:00
386
0

Брага вырвала победу у Унион Берлин. Португальцы отыгрались с 0:2

Завершился первый матч 2-го ранда ЛЧ в группе С

03 октября 2023, 21:50 | Обновлено 03 октября 2023, 22:00
386
0
Брага вырвала победу у Унион Берлин. Португальцы отыгрались с 0:2
ФК Брага.

Сегодня, 3 октября, начался второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Португальская «Брага» в матче группы С сыграли на выезде против дебютанта турнирную «Унион Берлин».

В середине первого тайма нападающий немецкой команды Шералдо Беккер сумел оформить дубль и обеспечить своей команде комфортное преимущество. Еще до перерыва счет сократил Сику Ниакате, а уже в начале второго отрезка игры нападающий гостей Брума сумел счёт в матче сравнять. Вырвал победу для гостей Андре Каштру, 90+4 минут.

Матч между лидерами этой группы начнется в 22:00. «Наполи» будет принимать «Реал». Ранее стали известны составы команд.

Лига чемпионов. 2-й тур, 3 октября. Группа С.

Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3

Голы: Бокер, 30,37 – Ниакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4.

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Источник Sport.ua
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