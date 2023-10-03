Брага вырвала победу у Унион Берлин. Португальцы отыгрались с 0:2
Завершился первый матч 2-го ранда ЛЧ в группе С
Сегодня, 3 октября, начался второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Португальская «Брага» в матче группы С сыграли на выезде против дебютанта турнирную «Унион Берлин».
В середине первого тайма нападающий немецкой команды Шералдо Беккер сумел оформить дубль и обеспечить своей команде комфортное преимущество. Еще до перерыва счет сократил Сику Ниакате, а уже в начале второго отрезка игры нападающий гостей Брума сумел счёт в матче сравнять. Вырвал победу для гостей Андре Каштру, 90+4 минут.
Матч между лидерами этой группы начнется в 22:00. «Наполи» будет принимать «Реал». Ранее стали известны составы команд.
Лига чемпионов. 2-й тур, 3 октября. Группа С.
Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3
Голы: Бокер, 30,37 – Ниакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4.
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