Брага вырвала победу у Унион Берлин. Португальцы отыгрались с 0:2

Сегодня, 3 октября, начался второй раунд группового этапа Лиги чемпионов. Португальская «Брага» в матче группы С сыграли на выезде против дебютанта турнирную «Унион Берлин».

В середине первого тайма нападающий немецкой команды Шералдо Беккер сумел оформить дубль и обеспечить своей команде комфортное преимущество. Еще до перерыва счет сократил Сику Ниакате, а уже в начале второго отрезка игры нападающий гостей Брума сумел счёт в матче сравнять. Вырвал победу для гостей Андре Каштру, 90+4 минут.

Матч между лидерами этой группы начнется в 22:00. «Наполи» будет принимать «Реал». Ранее стали известны составы команд.

Лига чемпионов. 2-й тур, 3 октября. Группа С.

Унион Берлин (Германия) – Брага (Португалия) – 2:3

Голы: Бокер, 30,37 – Ниакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4.