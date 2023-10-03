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Лига чемпионов
03 октября 2023, 22:12 | Обновлено 03 октября 2023, 22:33
198
0

Егор НАЗАРИНА: «С тех пор, как я там играл, Антверпен изменился на 95%»

Полузащитник «Шахтера» принял участие в пресс-конференции перед матчем ЛЧ

03 октября 2023, 22:12 | Обновлено 03 октября 2023, 22:33
198
0
Егор НАЗАРИНА: «С тех пор, как я там играл, Антверпен изменился на 95%»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина принял участие в пресс-конференции перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов с «Антверпеном», который состоится в Бельгии 4 октября в 19:45.

– Егор, лично ты достаточно неплохо знаешь «Антверпен». Что можешь сказать о сопернике, каковы его сильные стороны? Возможно, даже кого персонально отметишь в составе этой команды?

– Со времени, как я был в команде, она изменилась, я бы сказал, на 95 процентов. Поэтому из нынешних игроков команды я никого не знаю и тренера, конечно, тоже не знаю. Все, что я могу сказать – это то, что мы смотрели и анализировали этого соперника. Нас ожидает непростая и очень важная для нас игра.

– Как ситуация войны в Украине влияет на вас психологически и морально? И как, невзирая на все, вам удается поддерживать свой профессиональный уровень и быть на высоте?

– Да, ситуация действительно непростая – мы живем в воюющей стране, играем в футбол. Однако мы являемся профессиональными футболистами, поэтому защищаем честь нашей страны на международном уровне и благодарим наши Вооруженные силы за то, что имеем такую возможность. Еще раз скажу: это непросто, но мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на европейской арене.

– Можно ли рассматривать «Антверпен» как соперника, с которым «Шахтер» будет конкурировать за третье место в группе? Как вы оцениваете силу этой команды?

– А почему за третье место в группе? Мы сыграли только одну игру с «Порту», у нас будет еще пять матчей. Потому вся борьба в группе впереди.

– Как лично для себя оцениваешь сентябрь? У тебя ведь был дебют в Лиге чемпионов и за сборную Украины, и это выглядит как хороший отрезок.

– Да, был позитив: дебют за сборную, дебют в Лиге чемпионов. Но было и немало отрицательных моментов: это некоторые результаты, которые хотелось бы видеть лучшими. Поэтому было много позитива, но был и негатив, который мы постараемся исправить.

– Как можешь сравнить состав «Шахтера» до войны и нынешний? Что изменилось?

– Я не могу сравнивать составы, потому что меня не было в команде до войны. Но, как это видно даже со стороны, команда стала младше, больше украинских игроков. Это позитив нашей страны.

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Шахтер Донецк пресс-конференция Антверпен Лига чемпионов Антверпен - Шахтер Егор Назарина
Источник ФК Шахтер Донецк
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