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Украина. Премьер лига
03 октября 2023, 20:58 | Обновлено 03 октября 2023, 21:02
82
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Наша основная цель – победить»

Наставник «Шахтера» поделился ожиданиями от следующего матча в ЛЧ

03 октября 2023, 20:58 | Обновлено 03 октября 2023, 21:02
82
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Наша основная цель – победить»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от следующего матча в Лиге чемпионов против бельгийского «Антверпена».

– Патрик, насколько трудно настраивать команду психологически, учитывая последние неудачные результаты?

– Это непросто. Мы говорим о Лиге чемпионов – это всегда сложно и требует дополнительных сил и работы.

– В первом матче вы очень удивили стартовым составом. Будете ли удивлять завтра в игре с «Антверпеном»?

– Наша главная цель – победить. Поэтому завтра мы увидим, будет какая-нибудь неожиданность для соперника или нет. Но наша задача – выиграть.

– Хорошо ли вы знаете «Антверпен»? И насколько влияет ситуация в Украине на подготовку к игре?

– Что касается первого вопроса, то мы, конечно, просматривали все матчи «Антверпена», знаем, как играет соперник. Мы также просчитываем все ситуации, все варианты. Как я уже говорил, наша цель – победить и лучше представить команду в завтрашней игре. Что касается текущей ситуации, то в Украине идет война. Первый сложный момент – это передвижение внутри страны и за рубежом, потому что это сейчас занимает гораздо больше времени. Второй момент: во время матчей в Украине часто раздаются воздушные тревоги, из-за чего наши игры продолжаются более 90 минут. Это влияет психологически и мотивационно, но такова ситуация. У нас война, военное положение, у нас есть агрессора. И в такой ситуации должны подстраиваться.

– Мистер, после поражения в матче с «Ворсклой» появились слухи о вашей возможной отставке. Как себя чувствуете сейчас? Чувствуете давление от результатов или доверие руководства?
​​​
– Конечно, результаты были не такими, как мы ожидали. Есть немного давления, но не со стороны, а это большее внутреннее давление, которое стимулирует в положительном понимании, мотивирует на победу. И мы знаем, что именно эта задача стоит перед нами завтра.

Следующий матч Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет завтра, 4 октября, против бельгийского «Антверпена», начало встречи запланировано в 19:45 по киевскому времени.

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Патрик ван Леувен Антверпен Антверпен - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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