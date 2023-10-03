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  4. Артур ВЕРМЕРЕН: «В матче против Шахтера ожидаю большего пространства»
Лига чемпионов
03 октября 2023, 20:47 |
187
0

Артур ВЕРМЕРЕН: «В матче против Шахтера ожидаю большего пространства»

Юный гений «Антверпена» верит в свою команду

03 октября 2023, 20:47 |
187
0
Артур ВЕРМЕРЕН: «В матче против Шахтера ожидаю большего пространства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Вермерен

Центральный полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен накануне матча с «Шахтером» рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«В последних матчах действительно было сложно. Но против «Шахтера» я ожидаю большего пространства. Мы всей командой также собрались вместе и обсудили, как можем создать еще больше возможностей. А результативность также зависит от уверенности, поэтому мы стараемся и дальше дарить ее друг другу».

«Я думаю, что по поводу возраста игроков в футболе иногда бывает слишком много дискуссий. На поле все одинаковы. Независимо от того, 18 вам или 38. Может, я и молод (Вермарену 18 лет – прим. ред.), но на поле ничем не отличаюсь от остальных».

«В таких соревнованиях как Лига чемпионов можно многому научиться. Все могли видеть, как быстро все шло в нашем матче против «Барселоны» (0:5), и как быстро можно было забить гол всего за несколько передач. Конечно, все хотят побеждать, но от этого вы учитесь большему. В моем случае, особенно от Френки де Йонга, который играет на моей позиции и является лучшим по скорости действий. Когда видишь, как он играет, замечаешь, что на этом уровне дела идут немного быстрее», - сказал Вермерен.

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель на этой же пресс-конференции заявил, что не понимает, какой игры ожидать от «Шахтера».

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Источник Het Nieuwsblad
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