Марк ВАН БОММЕЛЬ: «Шахтер? Даже не знаем, чего ожидать»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммель накануне поединка с донецким «Шахтером» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов пообщался с прессой, заявив, что его подопечные в каждом матче стараются уничтожить соперника.

«Я абсолютно не согласен с критикой в наш адрес, это слишком стереотипно. Думаю, мы играем хорошо, много владеем мячом и стараемся уничтожить соперника. Только вот вопрос: какая команда получит три шанса в первые пятнадцать минут, столкнувшись со стеной? Думаю, в Европе всего две такие команды: «Манчестер Сити» и «Барселона». Наша задача – устранить этот пробел, и мы будем продолжать попытки».

«Шахтер»? Они играют на выезде, мы даже не знаем, чего ожидать. Например, мы ожидали от «Гента» совсем другой игры».

«Кто вам сказал, что мы должны финишировать третьими? Руководство? Слушайте, у всех нас есть амбиции. Мы сделали дубль (чемпионство + Кубок – прим. ред.), затем взяли Суперкубок и реализовали свою мечту, выйдя в группу Лиги чемпионов. Тот факт, что мы здесь, уже впечатляет. Но «Барселона», «Порту» и «Шахтер» – это три хорошие команды. Несмотря на то, что «Порту» и «Шахтер» не слишком будоражат воображение, они являются лучшими клубами Португалии и Украины», – заявил ван Боммель.

Матч «Антверпен» – «Шахтер» состоится в Бельгии завтра, 4 октября.