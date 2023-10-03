ФЬЮРИ: «Если проиграю Нганну, меня высмеют, как МЮ после поражения 0:7»

Британский тяжеловик Тайсон Фюри предусмотрел реакцию болельщиков, в случае его поражения в бою с Франсисом Нганну.

«Сражаться с представителем ММА для меня, как для представителя тяжелой категории, является уже большим риском. Что будет, если я проиграю? Я думаю, меня высмеют. Высмеют, как «Манчестер Юнайтед», который в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. От такого трудно будет прийти в себя», – сказал Фьюри.

Ранее стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали документы на чемпионский поединок, но сначала британец сразится с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября.