ФЬЮРИ: «Если проиграю Нганну, меня высмеют, как МЮ после поражения 0:7»
Британец предсказал реакцию болельщиков, если он проиграет следующий бой
Британский тяжеловик Тайсон Фюри предусмотрел реакцию болельщиков, в случае его поражения в бою с Франсисом Нганну.
«Сражаться с представителем ММА для меня, как для представителя тяжелой категории, является уже большим риском. Что будет, если я проиграю? Я думаю, меня высмеют. Высмеют, как «Манчестер Юнайтед», который в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. От такого трудно будет прийти в себя», – сказал Фьюри.
Ранее стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали документы на чемпионский поединок, но сначала британец сразится с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября.
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