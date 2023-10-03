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03 октября 2023, 20:27 | Обновлено 03 октября 2023, 20:40
461
2

ФЬЮРИ: «Если проиграю Нганну, меня высмеют, как МЮ после поражения 0:7»

Британец предсказал реакцию болельщиков, если он проиграет следующий бой

03 октября 2023, 20:27 | Обновлено 03 октября 2023, 20:40
461
2
ФЬЮРИ: «Если проиграю Нганну, меня высмеют, как МЮ после поражения 0:7»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский тяжеловик Тайсон Фюри предусмотрел реакцию болельщиков, в случае его поражения в бою с Франсисом Нганну.

«Сражаться с представителем ММА для меня, как для представителя тяжелой категории, является уже большим риском. Что будет, если я проиграю? Я думаю, меня высмеют. Высмеют, как «Манчестер Юнайтед», который в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. От такого трудно будет прийти в себя», – сказал Фьюри.

Ранее стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали документы на чемпионский поединок, но сначала британец сразится с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября.

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Тайсон Фьюри Франсис Нганну Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Тайсон Фьюри - Франсис Нганну
Источник The Sun
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Комментарии 2
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Aries2005
Не сци, фуфлижник, тобі перемога тут гарантована)
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Fitness.sports
Пузо итак смешной
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