Четырехглавая мышца бедра. Врач рассказал о характере травмы Мудрика

Футбольный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме украинского вингера «Челси» Михайла Мудрика, проанализировав последние минуты первого тайма матча 7-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:0):

«Впервые Мудрик приостановился и начал проверять крепление четырехглавой мышцы на 43:15. Это видно на одном из видео, как он правой рукой нажимает на бедро спереди.

На 43:55 видно, как во время атаки хозяев поля Мудрик растягивает мышцы бедра, пытаясь определить и локализовать место травмы. В период с 43 минуты до свистка на перерыв Михаил не сделал ни одного рывка или ускорения.

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Как только раздался свисток, Почеттино подошел поблагодарить Михаила, тот отреагировал, а затем снова правой рукой проверил то же место крепления правой четырехглавой мышцы бедра.

Можно предположить, что украинский вингер что-то почувствовал, а замена эта – это так называемый precaution – чтобы не сделать хуже.

Есть все шансы, что повторится история Цыганкова, который вовремя отреагировал на проблему, которая все же не уберегла его от травмы, но не сделала ее более сложной».

Украинский хавбек Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальных матчах за Челси, расписавшись в воротах «Фулхэма» на 18-й минуте.