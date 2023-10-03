Мудрик получил травму в матче с Фулхэмом
Украинец был заменен в перерыве
Украинец Михаил Мудрик отличился своим первым голом за «Челси» после перехода в лондонский клуб. Он забил в ворота «Фулгема», а матч закончился со счетом 0:2.
Мудрика заменили в перерыве. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре, однако наставник выразил надежду, что повреждение незначительно и украинец сможет сыграть в следующем матче «Челси».
Следующей игрой «аристократов» будет встреча с «Бернли» в субботу, 7 октября.
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