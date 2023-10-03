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Англия
03 октября 2023, 01:43 | Обновлено 03 октября 2023, 01:48
497
1

Мудрик получил травму в матче с Фулхэмом

Украинец был заменен в перерыве

03 октября 2023, 01:43 | Обновлено 03 октября 2023, 01:48
497
1
Мудрик получил травму в матче с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Михаил Мудрик отличился своим первым голом за «Челси» после перехода в лондонский клуб. Он забил в ворота «Фулгема», а матч закончился со счетом 0:2.

Мудрика заменили в перерыве. Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре, однако наставник выразил надежду, что повреждение незначительно и украинец сможет сыграть в следующем матче «Челси».

Следующей игрой «аристократов» будет встреча с «Бернли» в субботу, 7 октября.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Фулхэм - Челси травма
Источник Sky Sports
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