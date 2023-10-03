Санчо покинет Манчестер Юнайтед
Игрок и клуб должны распрощаться в январе будущего года
Полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо с большой долей вероятности покинет коллектив в будущем январе.
Сообщается, что 23-летний англичанин, скорее всего, уйдет куда-то в аренду, нежели состоится его полноценный трансфер. Ко всему прочему, как маловероятное оценивается возвращение Санчо в дортмундскую «Боруссию», из которой он перешел в «МЮ».
Как известно, в середине сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
Тен Хаг ранее заявил, что ему нечего добавить в ситуации с Джейдоном Санчо.
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