Санчо покинет Манчестер Юнайтед

Полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо с большой долей вероятности покинет коллектив в будущем январе.

Сообщается, что 23-летний англичанин, скорее всего, уйдет куда-то в аренду, нежели состоится его полноценный трансфер. Ко всему прочему, как маловероятное оценивается возвращение Санчо в дортмундскую «Боруссию», из которой он перешел в «МЮ».

Как известно, в середине сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Тен Хаг ранее заявил, что ему нечего добавить в ситуации с Джейдоном Санчо.