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Англия
03 октября 2023, 18:18 | Обновлено 03 октября 2023, 18:25
589
1

Санчо покинет Манчестер Юнайтед

Игрок и клуб должны распрощаться в январе будущего года

03 октября 2023, 18:18 | Обновлено 03 октября 2023, 18:25
589
1
Санчо покинет Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо с большой долей вероятности покинет коллектив в будущем январе.

Сообщается, что 23-летний англичанин, скорее всего, уйдет куда-то в аренду, нежели состоится его полноценный трансфер. Ко всему прочему, как маловероятное оценивается возвращение Санчо в дортмундскую «Боруссию», из которой он перешел в «МЮ».

Как известно, в середине сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Тен Хаг ранее заявил, что ему нечего добавить в ситуации с Джейдоном Санчо.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед
Источник Twitter
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