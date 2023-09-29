Эрик ТЕН ХАГ: «Ситуация с Санчо? Я уже все сказал, мне нечего добавить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение дел с вингерами Антони и Джейдоном Санчо:

«Ситуация с Джейдоном Санчо? Я уже все сказал. Мне нечего добавить.

Антони вернется к тренировкам в субботу. Мы выпустили заявление, поэтому я ссылаюсь на него. Там все было четко написано. Мы сконцентрируемся на матчах, так же как и он».

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в состав бразильца Антони, которого ранее отстранили из-за обвинений в домашнем насилии. Джейдон Санчо все еще не является частью команды из-за конфликта с главным тренером.