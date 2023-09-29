Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Ситуация с Санчо? Я уже все сказал, мне нечего добавить»
Англия
29 сентября 2023, 16:41 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:59
335
1

Эрик ТЕН ХАГ: «Ситуация с Санчо? Я уже все сказал, мне нечего добавить»

Главный тренер «Ман Юнайтед» прокомментировал положение дел с Антони и Джейдоном Санчо

29 сентября 2023, 16:41 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:59
335
1
Эрик ТЕН ХАГ: «Ситуация с Санчо? Я уже все сказал, мне нечего добавить»
Twitter. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение дел с вингерами Антони и Джейдоном Санчо:

«Ситуация с Джейдоном Санчо? Я уже все сказал. Мне нечего добавить.

Антони вернется к тренировкам в субботу. Мы выпустили заявление, поэтому я ссылаюсь на него. Там все было четко написано. Мы сконцентрируемся на матчах, так же как и он».

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в состав бразильца Антони, которого ранее отстранили из-за обвинений в домашнем насилии. Джейдон Санчо все еще не является частью команды из-за конфликта с главным тренером.

По теме:
АПЛ и низшие лиги впервые совместно продадут телеправа
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Антони Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский хавбек Шахтера заинтересовал скаутов Ювентуса
Футбол | 28 сентября 2023, 23:59 19
Украинский хавбек Шахтера заинтересовал скаутов Ювентуса
Украинский хавбек Шахтера заинтересовал скаутов Ювентуса

В туринском клубе Георгия Судакова рассматривают как замену Анхелю Ди Марии

Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Бокс | 29 сентября 2023, 07:15 8
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не видит смысла в проведении боя с Усиком

Британец пытается оправдать свое нежелание сразиться за абсолютное чемпионство

При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
Футбол | 28.09.2023, 22:55
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
ЛЕБЕФ: «Если бы с Мудриком играл Лэмпард, вы бы увидели другого футболиста»
Футбол | 29.09.2023, 10:24
ЛЕБЕФ: «Если бы с Мудриком играл Лэмпард, вы бы увидели другого футболиста»
ЛЕБЕФ: «Если бы с Мудриком играл Лэмпард, вы бы увидели другого футболиста»
ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид
Футбол | 29.09.2023, 13:57
ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид
ФОТО. Игрок Ниццы стоит на краю моста и готов совершить суицид
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Пропонуйте Челсі вони всіх купують 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
28.09.2023, 16:20 1
Бокс
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 216
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в матче. Известна оценка Мудрика за матч с Брайтоном
28.09.2023, 01:56 6
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 6
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 18
Футбол
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
28.09.2023, 14:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем