Эрик ТЕН ХАГ: «Ситуация с Санчо? Я уже все сказал, мне нечего добавить»
Главный тренер «Ман Юнайтед» прокомментировал положение дел с Антони и Джейдоном Санчо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение дел с вингерами Антони и Джейдоном Санчо:
«Ситуация с Джейдоном Санчо? Я уже все сказал. Мне нечего добавить.
Антони вернется к тренировкам в субботу. Мы выпустили заявление, поэтому я ссылаюсь на него. Там все было четко написано. Мы сконцентрируемся на матчах, так же как и он».
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в состав бразильца Антони, которого ранее отстранили из-за обвинений в домашнем насилии. Джейдон Санчо все еще не является частью команды из-за конфликта с главным тренером.
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