Директор Металлиста 1925: «Действия арбитра матча с Днепром-1 – беспредел»

Исполнительный директор харьковского клуба «Металлист 1925» Андрей Неделин раскритиковал работу судейской бригады во главе с Романом Блавацким в матче 9-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1). Топ-менеджер харьковчан заявил, что рефери лишил «1925-х» гарантированного 11-метрового, что сказалось на итоговом результате встречи

– По нашему мнению, был пенальти 100%. Наше мнение разделяют другие специалисты. Также мне звонили из других клубов УПЛ, выражали свое неуважение к работе судей на нашем матче. Экспертные оценки заключались в том, что надо было главному арбитру внимательнее относиться к этому эпизоду. Если мы используем систему ВАР, то, вероятно, можно было просмотреть этот эпизод там на мониторе.

Как вы знаете, комментировать решения арбитров – не дай бог их критиковать. Мы знаем, какие рефери тонкие натуры. Наверное, они могут обидеться на нас, нам бы этого не хотелось. Так устроена эта система, что в этом вопросе у клубов, у футболистов нет никаких прав, никаких свобод. Мы как те овцы должны идти стадом, и ничего комментировать мы не можем.

Но если спрашиваете личное мнение, это беспредел, по-другому не могу назвать. Меня как руководителя клуба это совсем не удовлетворяет. Что делать? Надо, по-видимому, менять систему, менять процессы управления в судейском корпусе. Все успели заметить, что «Металлист 1925» ни разу за свое существование, за новую каденцию, когда три года назад был приобретен клуб, не критиковали, не обращались в комитет арбитров.

Нас эти три года унижали. Мы считаем, что это обесценивание бренда нашего прохода. Вкладываются сумасшедшие средства в проект. Я сейчас говорю не за наш футбольный клуб, а вообще о футболе. Вкладываются сумасшедшие деньги, а рефери с достаточно низкой компетенцией позволяют еще делать такие вещи.

Мы можем квалифицировать вчерашние действия как воровство или гоп-стоп. По игре мы в праве были рассчитывать на эту 11-метровую отметку. Другие эпизоды я даже не хочу как-то квалифицировать.

То же мы, кстати, пережили в игре с «Рухом». Вместо двух пенальти мы получили удаление, вместо того чтобы выигрывать у «Руха» 3:1 на «Арене Львов», мы в меньшинстве отбиваемся при счете 1:1. Нас, конечно, это не устраивает.

Кого может устраивать воровство, когда тебе в карман залезли и забрали бешеную кучу денег? Эти поинты в турнирной таблице стоят миллионы гривен, если это перевести в абсолютные цифры. Это безумные инвестиции. Какого черта должен это все проглатывать? Непонятные деяния.

По-видимому, они там в комитете арбитров сегодня что-то разбирают. Как нам доложили уже, руководители этих судей уже квалифицировали эпизод как сложный, с которым рефери справился на 100% правильно. Мы ведь не дураки, у нас же глаза есть. Что-то они там сказали, что рука прижата. Мяч летит в ворота, чудак рукой перекрывает движение мяча, парирует, так скажем, удар Борячука, когда мяч летел в ворота. Что это, если не пенальти?

– Вы обращались в комитет арбитров по этому поводу?

– Мы не будем обращаться в комитет арбитров. Мы своей игрой будем доказывать, чтобы эти люди, тяжело даже людьми назвать, эти рефери нас уважали. Будем забивать три, и еще три пенальти в свои ворота. Наверное, так нужно, я не понимаю. Вчера было много спорных эпизодов. Вчера арбитр судил матч «на крик». Также мы считаем, что штрафной удар, после которого нам забили гол, тоже рефери свистнул на крик. Забирал у нас мяч неоднократно.

Такие были эпизоды, не красят наш футбол совсем они. Вчера была классная игра, с кучей моментов. Какой-то Блавацкий решил по-другому, взял на себя личную ответственность не идти, не пересмотреть этот эпизод с ВАР. Это пенальти, это не какая-нибудь борьба в центре поля. Это эпизод: штрафная, по нашему мнению, игра рукой игрока соперника.

Если вы видели глаза главного тренера «Днепра-1», глаза игроков «Днепра-1», эмоционально они были готовы к пенальти. Все видели, что Гуцуляку попал мяч. Там без ВАР, без повторов, в динамике игры было заметно с трибун, с другого континента заметно, что мяч попал в руку Гуцуляка. И он не спорил совсем, – заявил Неделин.