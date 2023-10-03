Юрий ВИРТ: «Меня удивляет футбол в исполнении Шахтера»

4 октября в очередном поединке группового раунда Лиги чемпионов футболисты «Шахтера» в гостях сыграют с бельгийским «Антверпеном».

Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния:

- Если откровенно, то не узнаю «Шахтер» даже в выступлениях на всеукраинской арене. Какая-то неуверенность появилась в действиях «горняков». Если раньше для них не имело значения, где играть, в меньшинстве или в равных составах, то в этом сезоне ситуация кардинально изменилась. В частности, в недавнем календарном поединке с «Рухом» дончане играли вторым номером, как в начале поединка, так и после того, как был удален Ярослав Ракицкий. Похожая ситуация была и в матче с «Ворсклой».

- Возможно, такие изменения в тактике вызваны появлением нового рулевого – Патрика ван Леувена?

- Вот здесь самое странное. В прошлом сезоне «Заря» под руководством нидерландца демонстрировала интенсивность, скоростные перемещения, игроки были максимально мотивированы. Патрика и приглашали в «Шахтер», чтобы он «поставил» дончанам именно такой остроатакующий стиль. Этого не произошло, пока действия «горняков» больше огорчают.

- Но справедливости ради следует сказать, что нидерландцу никак не удается бросить в бой оптимальный состав из-за травм и дисквалификаций ведущих исполнителей.

- Согласен. Матвиенко, Бондарю, Траоре, Бондаренко довольно сложно найти равноценную замену, но другие ключевые игроки в строю, где их азарт или желание в трудную минуту взять инициативу на себя?

- После этих ваших слов появились сомнения, выстоят ли завтра «горняки» в Антверпене.

- К сожалению, реалии таковы, что другие участники группы – «Барселона» и «Порту» – сейчас сильнее. Вот почему именно в соперничестве «Шахтера» с «Антверпеном» решится, кто весной продолжит выступления в еврокубках. Кстати, «горожане» из тех команд, которые мало забивают, но и сами почти не пропускают. С таким оппонентом «Шахтер» не любит играть. Ему, по крайней мере в прошлом сезоне, нужно было пространство. Но, с другой стороны, хозяева будут хотеть воспользоваться преимуществом родных стен и поэтому они могут сосредоточиться на атаках большими силами. Возможно, именно при таких обстоятельствах гостям повезет в контрвыпаде найти кратчайший путь к воротам. Хотя вспоминая, как беспомощно в последнее время «горняки» защищаются, то становится тревожно за тыл. Вот почему, если завтра в Бельгии все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет для «Шахтера» положительный итог, – сказал Вирт.

Ранее стало известно, что серб Милорад Мажич назначен инспектором на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Антверпен» – «Шахтер» Донецк, который состоится 4 октября.