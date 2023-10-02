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  4. Работник рфс назначен инспектором на матч Шахтера в ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2023, 21:46 | Обновлено 02 октября 2023, 21:55
1804
4

Работник рфс назначен инспектором на матч Шахтера в ЛЧ

Инспектором матча «горняков» с «Антверпеном» будет серб Мажич

02 октября 2023, 21:46 | Обновлено 02 октября 2023, 21:55
1804
4
Работник рфс назначен инспектором на матч Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милорад Мажич

Серб Милорад Мажич назначен инспектором на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Антверпен» – «Шахтер» Донецк, который состоится 4 октября.

50-летний Мажич на данный момент является руководителем департамента судейства российского футбольного союза. Другими словами – он является представителем страны-агрессора.

Игру «Антверпен» – «Шахтер» будет судить словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Делегатом УЕФА назначен Ян Виллем ван Доп из Нидерландов.

Мажич стал руководителем департамента судейства рфс минувшим летом, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на один.

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Лига чемпионов Антверпен Шахтер Донецк Милорад Мажич
Источник УЕФА
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Макс Максов
Вони там знущаються!?
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+5
Fitness.sports
Подурели 
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Сьогодні команда з Саудівської Аравії показала на весь Світ що робити в такому випадку... 
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+1
c_a_p2
Проба пера... 
А якщо промовчать то буде наступна сволота
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