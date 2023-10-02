Серб Милорад Мажич назначен инспектором на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Антверпен» – «Шахтер» Донецк, который состоится 4 октября.

50-летний Мажич на данный момент является руководителем департамента судейства российского футбольного союза. Другими словами – он является представителем страны-агрессора.

Игру «Антверпен» – «Шахтер» будет судить словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Делегатом УЕФА назначен Ян Виллем ван Доп из Нидерландов.

Мажич стал руководителем департамента судейства рфс минувшим летом, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на один.