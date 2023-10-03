Шанс на реванш. Известна следующая соперница Калининой на турнире в Пекине
Ангелина снова сыграет против Каролин Гарсии
Французская теннисистка Каролин Гарсии (№10 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде француженка в трех партиях переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№75 WTA) и вышла на украинку Ангелину Калинину (№28 WTA), которая свой матч этой стадии выиграла вчера.
Пекин. Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:3
Ранее Гарсия и Калинина играли один раз, на недавнем турнире в Токио француженка переиграла украинку в двух сетах.
Отметим, что в первом раунде соревнований в Пекине француженка одолела Катерину Байндл.
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