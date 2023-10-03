Шанс на реванш. Известна следующая соперница Калининой на турнире в Пекине

Французская теннисистка Каролин Гарсии (№10 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде француженка в трех партиях переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№75 WTA) и вышла на украинку Ангелину Калинину (№28 WTA), которая свой матч этой стадии выиграла вчера.

Пекин. Второй круг

Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:3

Ранее Гарсия и Калинина играли один раз, на недавнем турнире в Токио француженка переиграла украинку в двух сетах.

Отметим, что в первом раунде соревнований в Пекине француженка одолела Катерину Байндл.