Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шанс на реванш. Известна следующая соперница Калининой на турнире в Пекине
WTA
03 октября 2023, 10:16 | Обновлено 03 октября 2023, 10:17
139
0

Шанс на реванш. Известна следующая соперница Калининой на турнире в Пекине

Ангелина снова сыграет против Каролин Гарсии

03 октября 2023, 10:16 | Обновлено 03 октября 2023, 10:17
139
0
Шанс на реванш. Известна следующая соперница Калининой на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Французская теннисистка Каролин Гарсии (№10 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде француженка в трех партиях переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана (№75 WTA) и вышла на украинку Ангелину Калинину (№28 WTA), которая свой матч этой стадии выиграла вчера.

Пекин. Второй круг
Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:3

Ранее Гарсия и Калинина играли один раз, на недавнем турнире в Токио француженка переиграла украинку в двух сетах.

Отметим, что в первом раунде соревнований в Пекине француженка одолела Катерину Байндл.

По теме:
Марта Костюк – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леся Цуренко – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок и Остапенко разгромно уступили китайской паре на тысячнике в Пекине
Каролин Гарсия Юлия Путинцева WTA Пекин Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
Теннис | 02 октября 2023, 17:09 1
Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии
Крутых обыграл экс-85-ю ракетку и пробился в основу турнира в Португалии

Алексей в двух сетах выиграл у Карлоса Табернера

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Футбол | 02 октября 2023, 15:02 23
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Вингер сборной Украины пропустит один месяц

Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Футбол | 02.10.2023, 22:22
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Снял проклятие. Мудрик забил первый гол за Челси
Игорь ЦЫГАНИК: «Против итальянцев сборная Украины сыграет в Германии»
Футбол | 03.10.2023, 04:24
Игорь ЦЫГАНИК: «Против итальянцев сборная Украины сыграет в Германии»
Игорь ЦЫГАНИК: «Против итальянцев сборная Украины сыграет в Германии»
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 02.10.2023, 18:20
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
01.10.2023, 11:45 7
Бокс
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
Тони Беллью сделал оптимистический прогноз на бой Усик – Фьюри
02.10.2023, 10:40
Бокс
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
Маурицио САРРИ: «УЕФА и ФИФА отправляют футболистов на бойню»
01.10.2023, 18:57 2
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
02.10.2023, 12:44
Футбол
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Не буду сильно удивлен, если Усик победит Фьюри»
02.10.2023, 11:59
Бокс
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
ФОТО. Верон женился во второй раз – на девушке, которая моложе на 19 лет
01.10.2023, 13:36 5
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем