Тренер Фулхэма: «Во втором тайме мы были лучше»

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал поражение своей команды в дерби с «Челси» (0:2). Напомним, что в этом поединке дебютным голом в АПЛ отличился Михаил Мудрик.

«Неутешительный результат для нас с точки зрения производительности.

Дерби началось интенсивно, обе команды начали интенсивно с первого момента. Соперники выиграли некоторые индивидуальные вызовы, которые дали им толчок, который им необходим в тот момент. Наш первый тайм был недостаточно агрессивным на мяче и без него, слишком ровным в некоторых моментах, слишком пассивным в некоторых моментах. Несмотря на это, игра была сбалансирована до того момента, как они забили первый гол.

Мы были слишком пассивны в том, как мы реагировали на этот кросс от Колвилла в той ситуации с первым голом и после этого нас наказали еще после одной ошибки.

Конечно, они были гораздо увереннее с того момента.

Во втором тайме мы были лучше. Мы создали два очевидных момента, и мы должны были забить на одном из них. Много раз в некоторых эпизодах наше решение было не лучшим», – сказал Силва.