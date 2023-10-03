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Англия
03 октября 2023, 03:56 | Обновлено 03 октября 2023, 04:12
116
0

Тренер Фулхэма: «Во втором тайме мы были лучше»

Марку Силва – о поражении от «Челси»

03 октября 2023, 03:56 | Обновлено 03 октября 2023, 04:12
116
0
Тренер Фулхэма: «Во втором тайме мы были лучше»
ФК Фулхэм

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марку Силва прокомментировал поражение своей команды в дерби с «Челси» (0:2). Напомним, что в этом поединке дебютным голом в АПЛ отличился Михаил Мудрик.

«Неутешительный результат для нас с точки зрения производительности.

Дерби началось интенсивно, обе команды начали интенсивно с первого момента. Соперники выиграли некоторые индивидуальные вызовы, которые дали им толчок, который им необходим в тот момент. Наш первый тайм был недостаточно агрессивным на мяче и без него, слишком ровным в некоторых моментах, слишком пассивным в некоторых моментах. Несмотря на это, игра была сбалансирована до того момента, как они забили первый гол.

Мы были слишком пассивны в том, как мы реагировали на этот кросс от Колвилла в той ситуации с первым голом и после этого нас наказали еще после одной ошибки.

Конечно, они были гораздо увереннее с того момента.

Во втором тайме мы были лучше. Мы создали два очевидных момента, и мы должны были забить на одном из них. Много раз в некоторых эпизодах наше решение было не лучшим», – сказал Силва.

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Источник ФК Фулхэм
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