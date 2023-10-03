Поражения Шахтера и Кривбасса, победы Динамо и Днепра-1

«Шахтер» потерпел первое поражение в сезоне – от «Ворсклы». Осечкой «горняков» не смог воспользоваться «Кривбасс». В случае победы над «Рухом» команда Вернидуба выходила бы на первое место. Но криворожане тоже проиграли. Не смогли победить и «Черноморец» с «Полесьем», поэтому «горняки» остаются единоличными лидерами. Однако по потерянным очкам лидируют динамовцы, которые в зрелищном поединке переиграли «Александрию».

«Нехватка» тура

Бедным на события оказался матч между «Вересом» и ЛНЗ. Обе команды играли от защиты, с пятью оборонцами. Если и возникал намек на опасность, так это, разве что, после дальних ударов. Рисунок игры не изменился даже тогда, когда в начале второй половины встречи гости оказались в меньшинстве из-за удаления Лопыренка.

После матча наставники команд синхронно жаловались на нехватку. По словам тренера ЛНЗ Олега Дулуба, его команде не хватило «страсти». Сергей Лавриненко, наставник «Вереса», отметил, что его подопечным не хватило «эмоций». Тем не менее, по очку команды заработали…

Сенсация тура

На «Арене Львов» лидер и действующий чемпион «Шахтер» принимал нестабильную «Ворсклу». Из-за травм и короткой скамейки наставник гостей Виктор Скрипник бросил в бой молодежь. Молодым оказался и состав «горняков» на игру. За исключением присутствия в нем ветерана Чигринского.

Подопечные ван Леувена медленно начали матч. И если в атаке у них хоть что-то получалось, то защита была похожа на проходной двор. В довольно простой ситуации Мироши и Чигринский привезли пенальти. Скляр уверенно реализовал.

Во втором тайме дончане заиграли активнее и сумели сравнять счет усилиями Зубкова. Но даже ничью «оранжево-черные» не удержали: настырный Нестеренко со второй попытки сумел отправить мяч в ворота Ризныка.

Оправдание тура

После поражения от «Ворсклы» главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен заявил, что причина поражения его команды кроется в психологии: «Причина психологическая. Действительно, мы потеряли слишком много очков в играх из-за ничьих, а теперь и из-за поражения. Думаю, игроки понимают, что они должны делать. В этом матче мы тоже начали хорошо, имели моменты и должны были довести их до завершения. Это часть профессионального футбола, это то, что ты должен делать, если у тебя плотный график. Нам не хватает качества для завершения игры и наших моментов. Игроки понимают, знают и сами подчеркивают это при обсуждении, но этого недостаточно – им нужно это в итоге реализовывать».

Слух тура

После поражения «горняков» от «Ворсклы», нашему сайту стало известно, что наставник «Шахтера» ван Леувен может покинуть свой пост. Руководство донецкого клуба недовольно игрой и турнирными результатами команды, и главным виновником всех проблем называется именно голландский специалист. Ожидается, что судьба тренера решится в ближайшее время. Решение будет принимать непосредственно президент клуба Ринат Ахметов.

Ошибка тура

Единственный мяч в игре «Миная» и «Оболони» был забит после ошибки голкипера закарпатцев Бандуры. После флангового навеса Александр неудачно сыграл на выходе, и от его руки мяч отскочил к форварду «пивоваров» Таранухе, который спокойно отправил футбольный снаряд в ворота.

Возмущение тура

После поражения от «Оболони» футбольный клуб «Минай» подверг резкой критике работу судейской бригады во главе с Александром Афанасьевым: «На матч 9-го тура система ВАР в Минай не приехала. В принципе, не стоило ехать и арбитрам. Александр Афанасьев пополнил список судей, которые в матчах с участием закарпатской команды допускали результативные ошибки. Это не только наше мнение».

«Несправедливость» тура

По мнению наставника «Зари» Валерия Кривенцова, его команда в матче против «Черноморца» заслужила большего, нежели дележка очков: «Ничья – несправедливый результат. Мы были сегодня лучше. Мы были сегодня свежее. У нас было много моментов забить не один и не два мяча. Очень доволен отношением наших игроков к работе. Сегодня я увидел коллектив, которому по силам достигать результатов. Я увидел, что ребята хотят прервать полосу неудач. Мы постараемся в ближайшее время подняться в турнирной таблице».

Джокер тура

Отличный шанс возглавить турнирную таблицу после осечки «Шахтера» в матче с «Ворсклой» упустил «Кривбасс». Для того, чтобы выйти в лидеры УПЛ, подопечным Вернидуба нужно было дома переиграть «Рух». Однако криворожане в итоге проиграли.

Судьбу матча решила удачная замена наставника львовской команды Виталия Пономарева, который в начале второго тайма вместо Ляха выпустил Рунича. И Василий стал героем поединка, отметившись двумя забитыми мячами.

Миролюбие тура

Казалось, что «Колос» и «Полесье» были согласны разделить очки с первых минут очной встречи. За весь поединок оппоненты не создали и одного по-настоящему опасного момента. И перестали играть задолго до финального свистка. Было бы справедливо, если бы обе команды после такого матча не получили турнирных баллов.

Матч тура

«Александрия» в Киеве попала под горячую руку «Динамо». После поражения в Кубке Украины от «Оболони», на матч чемпионата страны динамовцы вышли собранными и мотивированными. Настроились на поединок и гости, поэтому матч получился интересным и зрелищным.

Подопечные Ротаня до конца второго тайма держались, отвечая ударом на удар. Хозяева забивали – гости отвечали: именно в таком ключе проходил поединок.

Но под занавес матча гости «посыпались» - сказался класс «Динамо». Бражко и Буяльский с интервалом в десять минут забили два мяча и сняли все вопросы о победителе.

Откровение тура

Победив «Александрию», футболисты «Динамо» не скрывали, что хотели реабилитироваться за кубковое поражение от «Оболони». А еще они не скрывают, что команда намерена вернуть чемпионский титул. Во всяком случае, об этом заявил лидер «бело-синих» Андрей Ярмоленко: «С «Александрией» удалось использовать свои моменты. Думаю, сейчас для болельщиков чемпионат довольно интересный, потому что много кто теряет очки. Таблица? Очки не считаем. Мы вылетели из еврокубков и Кубка, и никаких отмазок уже нет. Если не выиграем чемпионат, то нужно будет закрыть рот и слушать критику».

Гол тура

Крутой мяч забил в ворота «Металлиста 1925» полузащитник «Днепра-1» Леднев. Богдан получил поперечную передачу с правого фланга атаки от Пуриты, и метров с тридцати мощно пробил по воротам. Поначалу казалось, что голкипер харьковчан Мозиль справится с этим ударом, ведь мяч летел по центру ворот. Но в самый последний момент траектория полета изменилась, и мяч залетел в правый от голкипера угол ворот. Почти в «девятку».

Символическая сборная тура: Варакута – Пердута, Сваток, Роман – Скляр, Бражко – Леднев, Нестеренко, Рунич - Ванат, Климчук.