Саудовская Аравия02 октября 2023, 23:23 | Обновлено 02 октября 2023, 23:38
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Гол Роналду, дубль Талиски. Аль-Наср выиграл матч Лиги чемпионов Азии
2 октября состоялись 5 матчей 2-го тура главного турнира в Азии
02 октября 2023, 23:23 | Обновлено 02 октября 2023, 23:38
63
1
2 октября состоялись 5 матчей 2-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.
Саудовский «Аль-Наср» выиграл домашний матч у команды «Истиклол» из Таджикистана (2:0).
Голы для хозяев поля во втором тайме забили португалец Криштиану Роналду и бразилец Талиска (дубль).
❗️ ВИДЕО: Гол Роналду и дубль Талиски
Лига чемпионов Азии
2-й тур, 2 октября
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Истиклол Душанбе (Таджикистан) – 3:1
Голы: Роналду, 66, Талиска, 72, 77 – Себай, 44
Другие матчи игрового дня
- АГМК (Узбекистан) – Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) – 1:2
- Аль-Шарджа (ОАЭ) – Аль-Файсали Амман (Иордания) – 1:0
- Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Садд (Катар) – 3:1
- Аль-Духаиль (Катар) – Персеполис (Иран) – 0:1
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