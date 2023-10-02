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Саудовская Аравия
02 октября 2023, 23:23 | Обновлено 02 октября 2023, 23:38
63
1

Гол Роналду, дубль Талиски. Аль-Наср выиграл матч Лиги чемпионов Азии

2 октября состоялись 5 матчей 2-го тура главного турнира в Азии

02 октября 2023, 23:23 | Обновлено 02 октября 2023, 23:38
63
1
Гол Роналду, дубль Талиски. Аль-Наср выиграл матч Лиги чемпионов Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября состоялись 5 матчей 2-го тура Лиги чемпионов Азии, главного турнира континента.

Саудовский «Аль-Наср» выиграл домашний матч у команды «Истиклол» из Таджикистана (2:0).

Голы для хозяев поля во втором тайме забили португалец Криштиану Роналду и бразилец Талиска (дубль).

❗️ ВИДЕО: Гол Роналду и дубль Талиски

Лига чемпионов Азии

2-й тур, 2 октября

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Истиклол Душанбе (Таджикистан) 3:1

Голы: Роналду, 66, Талиска, 72, 77 – Себай, 44

Другие матчи игрового дня

  • АГМК (Узбекистан) – Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) – 1:2
  • Аль-Шарджа (ОАЭ) – Аль-Файсали Амман (Иордания) – 1:0
  • Насаф Карши (Узбекистан) – Аль-Садд (Катар) – 3:1
  • Аль-Духаиль (Катар) – Персеполис (Иран) – 0:1

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов Азии Андерсон Талиска Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Истиклол АГМК Аль-Шарджа Насаф Аль-Садд Аль-Духаиль Персеполис
Источник Sport.ua
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Brian
А где японские и корейские клубы? или они в Лиге Чемпионов Азии не участвуют?
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