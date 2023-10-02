Саудовская Аравия02 октября 2023, 22:52 | Обновлено 02 октября 2023, 23:33
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ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср
Криштиану сравнял счет в игре против Истиклола Душанбе
02 октября 2023, 22:52 | Обновлено 02 октября 2023, 23:33
704
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2 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе Е между клубами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Истиклол Душанбе (Таджикистан).
38-летний лидер саудовской команды Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут.
На 66-й минуте КриРо сравнял счет в игре. Этот гол стал для него 31-м за саудовскую команду.
❗️ ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср
Уже к 80-й минуте «Аль-Наср» вышел вперед благодаря дублю Андерсона Талиски.
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Комментарии 1
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в аль наср тренувальна екіпа така ж як в дніпра-1 про який топ рівень може йти мова , там на футбол ходять менше ніж в нас до війни , на їхній лч там пів куплених фанів всі в жовтому і половина верблюдів
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