2 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе Е между клубами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Истиклол Душанбе (Таджикистан).

38-летний лидер саудовской команды Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут.

На 66-й минуте КриРо сравнял счет в игре. Этот гол стал для него 31-м за саудовскую команду.

❗️ ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср

Уже к 80-й минуте «Аль-Наср» вышел вперед благодаря дублю Андерсона Талиски.