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Саудовская Аравия
02 октября 2023, 22:52 | Обновлено 02 октября 2023, 23:33
704
1

ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср

Криштиану сравнял счет в игре против Истиклола Душанбе

02 октября 2023, 22:52 | Обновлено 02 октября 2023, 23:33
704
1
ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе Е между клубами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Истиклол Душанбе (Таджикистан).

38-летний лидер саудовской команды Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут.

На 66-й минуте КриРо сравнял счет в игре. Этот гол стал для него 31-м за саудовскую команду.

❗️ ВИДЕО. Роналду забил в Лиге чемпионов Азии. На его счету 31 гол за Аль-Наср

Уже к 80-й минуте «Аль-Наср» вышел вперед благодаря дублю Андерсона Талиски.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Yulian Beshley
 в аль наср тренувальна екіпа така ж як в дніпра-1 про який топ рівень може йти мова ,  там на футбол ходять менше ніж в нас до війни , на їхній лч там пів куплених фанів всі в жовтому і половина верблюдів 
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