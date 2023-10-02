Комитет арбитров УАФ разъяснил спорный эпизод в матче Шахтера и Ворсклы

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил толкование интересного игрового эпизода.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли прокомментировал произошедший на 21-й минуте эпизод судейства матча 9-го тура УПЛ «Шахтер» – «Ворскла». Арбитром матча работал Виктор Копиевский.

Комитет арбитров УАФ: «Решение на поле – пенальти без карты – является правильным решением.

Арбитр правильно назначил пенальти за действия защитника №19 ФК «Шахтер» против нападающего соперника. На самом деле, игрока ФК «Шахтер» опередил игравший в мяч соперник, в то время как защитник нанес ему явный удар ногой в ступню. Назначение пенальти без применения дисциплинарных санкций является правильным решением.

VAR правильно ограничился проверкой событий. Если бы арбитр не назначил пенальти, тогда VAR должен был бы вмешаться, предложив арбитру просмотр на поле, чтобы он просмотрел видео и назначил пенальти».