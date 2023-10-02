Стивен ДЖЕРРАРД: «Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ»

Главный тренер «Аль-Иттифака», легенда английского футбола Стивен Джеррард считает, что в будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с ведущими лигами Европы:

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Наступит время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал Джеррард.

Напомним, Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле текущего года.