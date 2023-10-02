Саудовская Аравия02 октября 2023, 16:56 |
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Стивен ДЖЕРРАРД: «Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ»
Тренер «Аль-Иттифака» верит в будущее чемпионата Саудовской Аравии
02 октября 2023, 16:56 |
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Главный тренер «Аль-Иттифака», легенда английского футбола Стивен Джеррард считает, что в будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с ведущими лигами Европы:
«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Наступит время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал Джеррард.
Напомним, Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле текущего года.
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