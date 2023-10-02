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  4. Стивен ДЖЕРРАРД: «Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ»
Саудовская Аравия
02 октября 2023, 16:56 |
178
0

Стивен ДЖЕРРАРД: «Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ»

Тренер «Аль-Иттифака» верит в будущее чемпионата Саудовской Аравии

02 октября 2023, 16:56 |
178
0
Стивен ДЖЕРРАРД: «Саудовская Аравия будет конкурировать с АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Главный тренер «Аль-Иттифака», легенда английского футбола Стивен Джеррард считает, что в будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с ведущими лигами Европы:

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные. Наступит время, когда этот чемпионат будет конкурировать с английской Премьер-лигой, и весь мир теперь знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал Джеррард.

Напомним, Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле текущего года.

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Аль-Иттифак Стивен Джеррард чемпионат Саудовской Аравии по футболу
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