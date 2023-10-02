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  4. Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 15:20 | Обновлено 02 октября 2023, 15:59
448
2

Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»

Экс-тренер «Динамо» Киев – о матче против «Александрии»

02 октября 2023, 15:20 | Обновлено 02 октября 2023, 15:59
448
2
Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян 4:2 над «Александрией» в девятом туре УПЛ:

«Ничего нового мы не увидели. За «Александрию» играли совсем молодые ребята. У «Динамо» всегда ошибка за ошибкой, а «Александрия» — никакая. Не понимаю, для чего тренер, если он не занимается командой. Бражко забил два идентичных гола — почему в перерыве не сказать, что кто-то должен быть на дальней штанге? Киевлянам тоже забили похожий гол. Не знаю, как так можно. Слабая игра, неинтересная.

Раньше я смотрел матчи дубля «Динамо» — они лучше играли. С ними проводилась работа, ребята знали, что делать. Сейчас — ведут мяч в лоб, без замаха, без обманных движений, которые нужно делать мгновенно. Что можно сделать в штрафной площади, когда там шестнадцать игроков? Уровень нынешней УПЛ — это Вторая лига, раньше.

Посмотрим, как дальше будут дела в «Шахтере». Думаю, ван Леувен давал нагрузку и «перегрузил» игроков. Тренер «посадил» футболистов и теперь надо их оттуда «вытаскивать» — нет скорости, просто передачи друг другу. При этом, игроки «Шахтера» стали «пижонистыми». Думали, что с легкостью всех переиграют».

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Йожеф Сабо Динамо Киев Динамо - Александрия Украинская Премьер-лига
Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 2
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romario1501
Ну то прийми якісь умовний Минай, і виведи їх в Єврокубки )))
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+2
Умник
Люди застряли в прошлом и не хотят развиваться несмотря на возраст.
4 гол Динамо это высший пилотаж билд апа.
2 передачи в касание.
Мне жалко этого деда.
Со временем кроме нас комментирующих никому не нужен.
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+1
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