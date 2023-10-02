Йожеф САБО: «УПЛ сейчас – это уровень Второй лиги раньше»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян 4:2 над «Александрией» в девятом туре УПЛ:

«Ничего нового мы не увидели. За «Александрию» играли совсем молодые ребята. У «Динамо» всегда ошибка за ошибкой, а «Александрия» — никакая. Не понимаю, для чего тренер, если он не занимается командой. Бражко забил два идентичных гола — почему в перерыве не сказать, что кто-то должен быть на дальней штанге? Киевлянам тоже забили похожий гол. Не знаю, как так можно. Слабая игра, неинтересная.

Раньше я смотрел матчи дубля «Динамо» — они лучше играли. С ними проводилась работа, ребята знали, что делать. Сейчас — ведут мяч в лоб, без замаха, без обманных движений, которые нужно делать мгновенно. Что можно сделать в штрафной площади, когда там шестнадцать игроков? Уровень нынешней УПЛ — это Вторая лига, раньше.

Посмотрим, как дальше будут дела в «Шахтере». Думаю, ван Леувен давал нагрузку и «перегрузил» игроков. Тренер «посадил» футболистов и теперь надо их оттуда «вытаскивать» — нет скорости, просто передачи друг другу. При этом, игроки «Шахтера» стали «пижонистыми». Думали, что с легкостью всех переиграют».