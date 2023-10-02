Котировки на дерби Фулхэм – Челси. Кто фаворит, сможет ли забить Мудрик?
Поединок состоится 2 октября в 22:00 по Киеву
2 октября состоится матч 7-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Фаворитом встречи являются «пенсионеры». На победу «синих» в этом поединке можно поставить с коэффициентом 2.11.
Ничья котируется по 3.58, а успех «дачников» расценивается в 3.83.
Интересно, что поставить на минимум один гол украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика можно с коэффициентом 5.50. Наиболее вероятным является мяч Рахима Стерлинга – 3.00.
Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка «Фулхэм» – «Челси».
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