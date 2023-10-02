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Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 05:17 | Обновлено 02 октября 2023, 05:45
169
0

ПОНОМАРЕВ: «С 70-й минуты играли вторым номером, этого требовал счет»

Главный тренер «Руха» рассказал о выездном матче против «Кривбасса»

02 октября 2023, 05:17 | Обновлено 02 октября 2023, 05:45
169
0
ПОНОМАРЕВ: «С 70-й минуты играли вторым номером, этого требовал счет»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о выездном матче 9-го тура УПЛ против криворожского «Кривбасса» (3:1):

– Еще до матча говорил, что «Кривбасс» – хорошая команда, которая будет претендовать на самые высокие места, первую тройку. Мы ехали в Кривой Рог, зная, что будет очень серьезная игра. Думаю, она понравилась зрителям, потому что было много голевых моментов. Никто не закрывался и все играли в атакующий футбол. Рад, что наши ребята, которым еще не хватает стабильности, играли до конца в свой футбол.

– Что сказали своим ребятам в перерыве?

– Попросил, чтобы они играли интенсивнее и не боялись, ведь они выглядели хорошо в первой половине игры. Повторюсь, нам не хватает стабильности, мы еще набираемся опыта. Потому ошибки есть и будут. Но заметно, что футболисты прогрессируют.

– При счете 3:1 «Рух» тянуло время. Было ли это запланировано так играть?

– Это тактические моменты. Не могу сказать, что мы часто задерживали время. Конечно, с минуты 25-й второго тайма играли вторым номером, ведь счет это требовал.

– «Рух» в прошлом сезоне и в этом. Видите разницу?

– Усиление – это наши молодые футболисты и наш тренировочный процесс. Конечно, мы хотим, чтобы ребята, дважды подряд выигравшие чемпионат U-19, перешли во взрослый футбол и прогрессировали на уровне УПЛ.

– А как насчет задачи «Руха» на сезон?

– Пока нет задач. Возможно, через год-два появятся. Игроки «Руха» – это будущее нашего футбола.

- Считаете, что Климчук уже дорос до уровня сборной?

– Он – лидер «Руха», но тренер сборной имеет свою игровую модель и видение состава. Я понимаю тренера сборной Украины, он желает брать игроков под стиль своей команды. Если Климчук будет работать на том же уровне, что и сейчас, то его непременно вызовут в сборную.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Кривбасс - Рух
Источник ФК Кривбасс
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