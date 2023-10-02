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Чемпионат Испании
Альмерия
01.10.2023 15:00 – FT 3 : 3
Гранада
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Испания
02 октября 2023, 04:23 | Обновлено 02 октября 2023, 04:58
78
0

Дали 9.9 за хет-трик. Луис Хавьер Суарес получил почти максимальную оценку

Колумбийский форвард Альмерии в матче с Гранадой совершил хет-трик

02 октября 2023, 04:23 | Обновлено 02 октября 2023, 04:58
78
0
Дали 9.9 за хет-трик. Луис Хавьер Суарес получил почти максимальную оценку
Getty Images/Global Images Ukraine

В 8-м туре Ла Лиги «Альмерия» и «Гранада» сыграли вничью (3:3).

Колумбийский форвард Луис Хавьер Суарес совершил хет-трик за 5 минут первого тайма, за что получил почти максимальную оценку от WhoScored (9.9).

Во втором тайме «Гранада» совершила камбэк – 3:3.

Ла Лига. 8-й тур, 1 октября

Альмерия – Гранада – 3:3

Голы: Луис Хавьер Суарес, 41, 44, 45+1 – Сарагоса, 66 (пен), Санчес, 70, Узуни, 86.

Оценки WhoScored

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рикард Санчес (Гранада).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Сарагоса (Гранада).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
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Луис Хавьер Суарес Альмерия Гранада чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор WhoScored
Источник Sport.ua
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