Испания02 октября 2023, 04:23 | Обновлено 02 октября 2023, 04:58
78
0
Дали 9.9 за хет-трик. Луис Хавьер Суарес получил почти максимальную оценку
Колумбийский форвард Альмерии в матче с Гранадой совершил хет-трик
02 октября 2023, 04:23 | Обновлено 02 октября 2023, 04:58
78
0
В 8-м туре Ла Лиги «Альмерия» и «Гранада» сыграли вничью (3:3).
Колумбийский форвард Луис Хавьер Суарес совершил хет-трик за 5 минут первого тайма, за что получил почти максимальную оценку от WhoScored (9.9).
Во втором тайме «Гранада» совершила камбэк – 3:3.
Ла Лига. 8-й тур, 1 октября
Альмерия – Гранада – 3:3
Голы: Луис Хавьер Суарес, 41, 44, 45+1 – Сарагоса, 66 (пен), Санчес, 70, Узуни, 86.
Оценки WhoScored
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рикард Санчес (Гранада).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Сарагоса (Гранада).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2023, 10:50 15
Бывший тренер сборной Украины – о переходе Патрика ван Леувена в донецкий клуб
Футбол | 01 октября 2023, 21:57 7
Тренер оценил победу в матче чемпионата Украины
Бокс | 01.10.2023, 11:45
Футбол | 02.10.2023, 00:30
Бокс | 01.10.2023, 11:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.10.2023, 09:25 9
01.10.2023, 08:09
30.09.2023, 19:50 1
30.09.2023, 18:50 196
01.10.2023, 01:20 5
30.09.2023, 21:50 1
01.10.2023, 17:35 8
30.09.2023, 20:20 2