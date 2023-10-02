Дали 9.9 за хет-трик. Луис Хавьер Суарес получил почти максимальную оценку

В 8-м туре Ла Лиги «Альмерия» и «Гранада» сыграли вничью (3:3).

Колумбийский форвард Луис Хавьер Суарес совершил хет-трик за 5 минут первого тайма, за что получил почти максимальную оценку от WhoScored (9.9).

Во втором тайме «Гранада» совершила камбэк – 3:3.

Ла Лига. 8-й тур, 1 октября

Альмерия – Гранада – 3:3

Голы: Луис Хавьер Суарес, 41, 44, 45+1 – Сарагоса, 66 (пен), Санчес, 70, Узуни, 86.

Оценки WhoScored

Видеообзор матча