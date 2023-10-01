ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут
«Красно-белые» обыгрывают «Гранаду» со счетом 3:2 на 72-й минуте
1 октября проходит матч 8-го туру Ла Лиги между клубами «Альмерия» и «Гранада».
На 72-й минуте поединка счет 3:2 в пользу «красно-белых».
Все 3 гола хозяев в первом тайме забил 25-летний колумбийский форвард Луис Суарес. Колумбиец оформил хет-трик за 5 минут до завершения первой 45-минутке, поразив ворота соперника на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах.
❗️ ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут
Интересно, что все 3 ассиста на Суареса отдал один и тот же игрок – Ларжи Рамазани.
Еще более интересен тот факт, что Луис в свое время выступал за «Гранаду».
⏱ 45' |3-0| ¡GOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOOOL!— UD Almería (@U_D_Almeria) October 1, 2023
¡EL TERCERO DE LUIS SUÁREZ!
#️⃣ #vamosalmería | ⚽️ #AlmeríaGranada | 📻 #UDAradio pic.twitter.com/lKdlFEe7op
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