1 октября проходит матч 8-го туру Ла Лиги между клубами «Альмерия» и «Гранада».

На 72-й минуте поединка счет 3:2 в пользу «красно-белых».

Все 3 гола хозяев в первом тайме забил 25-летний колумбийский форвард Луис Суарес. Колумбиец оформил хет-трик за 5 минут до завершения первой 45-минутке, поразив ворота соперника на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах.

❗️ ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут

Интересно, что все 3 ассиста на Суареса отдал один и тот же игрок – Ларжи Рамазани.

Еще более интересен тот факт, что Луис в свое время выступал за «Гранаду».