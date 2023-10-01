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Испания
01 октября 2023, 16:35 | Обновлено 01 октября 2023, 16:38
447
0

ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут

«Красно-белые» обыгрывают «Гранаду» со счетом 3:2 на 72-й минуте

01 октября 2023, 16:35 | Обновлено 01 октября 2023, 16:38
447
0
ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

1 октября проходит матч 8-го туру Ла Лиги между клубами «Альмерия» и «Гранада».

На 72-й минуте поединка счет 3:2 в пользу «красно-белых».

Все 3 гола хозяев в первом тайме забил 25-летний колумбийский форвард Луис Суарес. Колумбиец оформил хет-трик за 5 минут до завершения первой 45-минутке, поразив ворота соперника на 41-й, 44-й и 45+1-й минутах.

❗️ ВИДЕО. Колумбийский Суарес. Форвард Альмерии оформил хет-трик за 5 минут

Интересно, что все 3 ассиста на Суареса отдал один и тот же игрок – Ларжи Рамазани.

Еще более интересен тот факт, что Луис в свое время выступал за «Гранаду».

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Источник Sport.ua
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