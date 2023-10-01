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Чемпионат Испании
Альмерия
01.10.2023 15:00 – FT 3 : 3
Гранада
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Испания
01 октября 2023, 17:31 | Обновлено 01 октября 2023, 17:32
655
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Хет-трик Луиса Суареса. Гранада отыгралась со счета 0:3 в матче с Альмерией

Аутсайдеры Ла Лиги выдали очень яркий матч

01 октября 2023, 17:31 | Обновлено 01 октября 2023, 17:32
655
0
Хет-трик Луиса Суареса. Гранада отыгралась со счета 0:3 в матче с Альмерией
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Воскресный игровой день в восьмом туре Ла Лиги стартовал с матча между «Альмерией» и «Гранадой», которые занимают два последних места в турнирной таблице.

Несмотря на это, команды выдали просто огненный матч. На перерыв «Альмерия» ушла со счетом 3:0 в свою пользу. Хет-триком в последние пять минут первого тайма отличился колумбийский форвард Луис Суарес.

Однако во втором тайме «Гранада» совершила камбэк – 3:3. Гости могли даже вырвать победу, однако на 56-й минуте Антонио Пуэртас не реализовал пенальти.

Ла Лига. 8-й тур

Альмерия – Гранада – 3:3
Голы: Луис Суарес 41, 44, 45+1 – Сарагоса 65 (с пенальти), Санчес 70, Узуни 86

На 56-й минуте Пуэртас (Гранада) не реализовал пенальти.

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Альмерия Гранада Ла Лига
Источник Sport.ua
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