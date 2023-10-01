Хет-трик Луиса Суареса. Гранада отыгралась со счета 0:3 в матче с Альмерией

Воскресный игровой день в восьмом туре Ла Лиги стартовал с матча между «Альмерией» и «Гранадой», которые занимают два последних места в турнирной таблице.

Несмотря на это, команды выдали просто огненный матч. На перерыв «Альмерия» ушла со счетом 3:0 в свою пользу. Хет-триком в последние пять минут первого тайма отличился колумбийский форвард Луис Суарес.

Однако во втором тайме «Гранада» совершила камбэк – 3:3. Гости могли даже вырвать победу, однако на 56-й минуте Антонио Пуэртас не реализовал пенальти.

Ла Лига. 8-й тур

Альмерия – Гранада – 3:3

Голы: Луис Суарес 41, 44, 45+1 – Сарагоса 65 (с пенальти), Санчес 70, Узуни 86

На 56-й минуте Пуэртас (Гранада) не реализовал пенальти.