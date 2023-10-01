В воскресенье, 1 октября, в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги отношения между собой выяснили «Ноттингем Форест» и «Брентфорд».

Встреча завершилась вничью 1:1.

Гости, цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, с 57-й минуты имели численный перевес, но им в результате так и не воспользовались.

Ярмолюк на поле во встрече не появился – он остался в запасе «Брентфорда».

В таблице АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 11-е место с 8 очками, «Брентфорд» идет 13-м, имея 7 пунктов.

АПЛ. 7-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 1:1

Голы: Домингес, 65 – Норгорд, 58.