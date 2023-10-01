Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд без Ярмолюка не смог в большинстве дожать Ноттингем
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.10.2023 16:00 – FT 1 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 октября 2023, 18:07 | Обновлено 01 октября 2023, 18:11
48
0

Брентфорд без Ярмолюка не смог в большинстве дожать Ноттингем

«Пчелы» почти весь второй тайм имели численный перевес

01 октября 2023, 18:07 | Обновлено 01 октября 2023, 18:11
48
0
Брентфорд без Ярмолюка не смог в большинстве дожать Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 октября, в матче 7-го тура Английской Премьер-лиги отношения между собой выяснили «Ноттингем Форест» и «Брентфорд».

Встреча завершилась вничью 1:1.

Гости, цвета которых, как известно, защищает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, с 57-й минуты имели численный перевес, но им в результате так и не воспользовались.

Ярмолюк на поле во встрече не появился – он остался в запасе «Брентфорда».

В таблице АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 11-е место с 8 очками, «Брентфорд» идет 13-м, имея 7 пунктов.

АПЛ. 7-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 1:1

Голы: Домингес, 65 – Норгорд, 58.

По теме:
Фулхэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ноттингем Форест
ВИДЕО. Все действия Зинченко в матче с Борнмутом
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Ноттингем Форест Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Бокс | 01 октября 2023, 00:45 5
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде

Украинец выиграл бой в андеркарде вечера бокса в американском Лас-Вегасе

Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01 октября 2023, 11:45 4
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира не представляет, как украинец справится с габаритами британца

Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Бокс | 01.10.2023, 00:40
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Футбол | 01.10.2023, 17:35
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
Разрушители мечты. Рух не дал Кривбассу подвинуть Шахтер
ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили
Футбол | 01.10.2023, 14:57
ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили
ВИДЕО. Бандура ошибся – Тарануха и Оболонь не простили
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
29.09.2023, 22:03 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл, как бить в матче с Реалом
30.09.2023, 20:20 2
Футбол
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
01.10.2023, 10:50 14
Футбол
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
01.10.2023, 01:05 1
Бокс
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
29.09.2023, 20:04
Футбол
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем