Англия01 октября 2023, 15:18 | Обновлено 01 октября 2023, 15:31
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Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ноттингем Форест
Украинец остается в резерве своей команды
01 октября 2023, 15:18 | Обновлено 01 октября 2023, 15:31
53
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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк матч 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» начнет на скамейке запасных гостей.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
19-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне сыграл за «Брентфорд» в одном матче. Это была встреча Кубка английской лиги с «Ньюпортом» (2:1), в которой украинец провел на поле в старте 72 минуты.
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