Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ноттингем Форест

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк матч 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» начнет на скамейке запасных гостей.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

19-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне сыграл за «Брентфорд» в одном матче. Это была встреча Кубка английской лиги с «Ньюпортом» (2:1), в которой украинец провел на поле в старте 72 минуты.