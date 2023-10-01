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  4. Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ноттингем Форест
Англия
01 октября 2023, 15:18 | Обновлено 01 октября 2023, 15:31
53
0

Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ноттингем Форест

Украинец остается в резерве своей команды

01 октября 2023, 15:18 | Обновлено 01 октября 2023, 15:31
53
0
Ярмолюк – в запасе Брентфорда на матч с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк матч 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» начнет на скамейке запасных гостей.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

19-летний Ярмолюк в нынешнем сезоне сыграл за «Брентфорд» в одном матче. Это была встреча Кубка английской лиги с «Ньюпортом» (2:1), в которой украинец провел на поле в старте 72 минуты.

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Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Брентфорд
Источник Sport.ua
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