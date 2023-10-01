Йожеф САБО: «За Динамо сейчас также печально наблюдать, как и за Шахтером»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил игру киевского клуба в текущем сезоне.

- У киевлян просто нет игры и качественных футболистов. Ярмоленко уже отыграл свое и от него не нужно требовать чего-то сверхъестественного. Он уже не будет тянуть команду. В «Динамо» есть футболисты, например, Буяльский, которые играют как свободные художники, а в отборе ноль. Сегодня в футболе нужно уметь не только атаковать, но и отбирать!

А как Ярмоленко ему отдавал, а Буяльский вместо того, чтобы пробить в правый угол, стоял и ждал, чтобы перекинуть вратаря. Это пижонство!

Шапаренко мне нравился, но после серьезной травмы от него осталась только половина его прежнего уровня. Надеюсь, он встанет на ноги. Это работяга, который умеет отбирать, отдавать, у него есть скорость. Но пока в «Динамо» нет игроков! И что самое страшное, я не вижу характера у футболистов, как у Вернидуба. Он везде умеет построить команду, будь то «Заря», «Шериф» или «Кривбасс». Там что, лучше футболисты, чем у «Динамо»?! Вернидуб заставляет своих подопечных отрабатывать.

А за «Динамо» сейчас также печально наблюдать, как и за «Шахтером». Еще мне не нравится один момент.

– Какой?

– Как футболисты в центре поля на жопе катаются! Иногда я даже выключаю телевизор из-за этого. Фол в середине поля, судья свистнул, а футболист лежит и крутится от небольшого толчка, чуть ли не скорую помощь вызывай. А через минуту встал и побежал, как ни в чем не бывало. Пи****! Это же стыдно для мужика! Это происходит не только у нас, но и в Англии.

Я себя так никогда не вел. Помню, как играли против Германии, а Беккенбауэр наступил мне на ногу, и я с закрытым переломом на уколах доиграл матч до конца.