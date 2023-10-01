Украина. Вторая лига01 октября 2023, 13:55 | Обновлено 01 октября 2023, 15:00
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Вторая лига. Матчи 10-го тура, 1 октября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 1 октября видеотрансляцию поединков 10-го тура Второй лиги
01 октября 2023, 13:55 | Обновлено 01 октября 2023, 15:00
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1 октября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 10-й тур, 1 октября
- 12:00. Рух-2 Львов – ЮКСА
- 12:30. Скала – Чайка
- 13:00. Карпаты-2 Львов – Звягель
12:00. Рух-2 Львов – ЮКСА
12:30. Скала – Чайка
13:00. Карпаты-2 Львов – Звягель
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ващишин (Звягель).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Звягель).
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