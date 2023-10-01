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Чемпионат Украины
Карпаты-2
01.10.2023 13:00 – FT 0 : 2
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
01 октября 2023, 13:55 | Обновлено 01 октября 2023, 15:00
191
0

Вторая лига. Матчи 10-го тура, 1 октября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 1 октября видеотрансляцию поединков 10-го тура Второй лиги

01 октября 2023, 13:55 | Обновлено 01 октября 2023, 15:00
191
0
Вторая лига. Матчи 10-го тура, 1 октября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты

1 октября проходят поединки 10-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 10-й тур, 1 октября

  • 12:00. Рух-2 Львов – ЮКСА
  • 12:30. Скала – Чайка
  • 13:00. Карпаты-2 Львов – Звягель

12:00. Рух-2 Львов – ЮКСА

12:30. Скала – Чайка

13:00. Карпаты-2 Львов – Звягель

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ващишин (Звягель).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Звягель).
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Источник Sport.ua
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