Вторая лига. Победы ЮКСА, Скалы 1911 и Звягеля

В воскресенье, 1 октября, состоялись три поединка 10-го тура чемпионата Украины среди коллективов Второй лиги.

Победами отметились клуб ЮКСА, находящийся в группе лидеров, а также «Скала 1911», одолевшая «Чайку», и «Звягель».

Вторая лига. 10-й тур

Рух-2 – ЮКСА – 0:2

Голы: Матеус, 32, Ховайко, 88.

Скала 1911 – Чайка – 2:1

Голы: Иванченко, 36, Мазур, 86 – Евстратенко, 45

Карпаты-2 – Звягель – 0:2

Голы: Ндукве, 9, Ващишин, 62.

На 90-й минуте Нестеров (Звягель) не реализовал пенальти.

Турнирное положение команд