Украина. Вторая лига01 октября 2023, 17:26 | Обновлено 01 октября 2023, 17:39
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Вторая лига. Победы ЮКСА, Скалы 1911 и Звягеля
Сыграны три матча 10-го тура сезона
01 октября 2023, 17:26 | Обновлено 01 октября 2023, 17:39
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В воскресенье, 1 октября, состоялись три поединка 10-го тура чемпионата Украины среди коллективов Второй лиги.
Победами отметились клуб ЮКСА, находящийся в группе лидеров, а также «Скала 1911», одолевшая «Чайку», и «Звягель».
Вторая лига. 10-й тур
Рух-2 – ЮКСА – 0:2
Голы: Матеус, 32, Ховайко, 88.
Скала 1911 – Чайка – 2:1
Голы: Иванченко, 36, Мазур, 86 – Евстратенко, 45
Карпаты-2 – Звягель – 0:2
Голы: Ндукве, 9, Ващишин, 62.
На 90-й минуте Нестеров (Звягель) не реализовал пенальти.
Турнирное положение команд
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