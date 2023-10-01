01.10.2023 14:00 – 5’ 0 : 0
Украина. Первая лига01 октября 2023, 12:29 | Обновлено 01 октября 2023, 12:39
407
0
Матчи 10-го тура Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединки состоятся в воскресенье, 1 октября
01 октября 2023, 12:29 | Обновлено 01 октября 2023, 12:39
407
0
В воскресенье, 1 октября, будут сыграны пять матчей 10-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги ПФЛ.
Первая лига. Группа Б. 10-й тур
- 12:30. Кремень – Металлург
- 13:00. Виктория – ФСК Мариуполь
- 13:30. Горняк-Спорт – Левый берег
Первая лига. Группа А. 10-й тур
- 14:00. Хуст – Карпаты
- 14:30. Агробизнес – Нива Бузовая
12:30. Кремень – Металлург
13:00. Виктория – ФСК Мариуполь
13:30. Горняк-Спорт – Левый берег
14:00. Хуст – Карпаты
14:30. Агробизнес – Нива Бузовая
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 октября 2023, 09:25 8
Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии
Волейбол | 01 октября 2023, 03:52 4
Наша команда уступила соперникам в трех сетах
Футбол | 01.10.2023, 12:15
Бокс | 01.10.2023, 01:05
Футбол | 30.09.2023, 18:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2023, 23:35 10
29.09.2023, 20:04
29.09.2023, 22:49 1
01.10.2023, 00:40 11
30.09.2023, 00:32 39
30.09.2023, 19:50 1
29.09.2023, 15:44 20
01.10.2023, 00:45 4