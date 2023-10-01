Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи 10-го тура Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Хуст
01.10.2023 14:00 – 5 0 : 0
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 октября 2023, 12:29 | Обновлено 01 октября 2023, 12:39
407
0

Матчи 10-го тура Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединки состоятся в воскресенье, 1 октября

01 октября 2023, 12:29 | Обновлено 01 октября 2023, 12:39
407
0
Матчи 10-го тура Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 1 октября, будут сыграны пять матчей 10-го тура чемпионата Украины среди клубов Первой лиги ПФЛ.

Первая лига. Группа Б. 10-й тур

  • 12:30. Кремень – Металлург
  • 13:00. Виктория – ФСК Мариуполь
  • 13:30. Горняк-Спорт – Левый берег

Первая лига. Группа А. 10-й тур

  • 14:00. Хуст – Карпаты
  • 14:30. Агробизнес – Нива Бузовая

12:30. Кремень – Металлург

13:00. Виктория – ФСК Мариуполь

13:30. Горняк-Спорт – Левый берег

14:00. Хуст – Карпаты

14:30. Агробизнес – Нива Бузовая

По теме:
ИВАНОВ: «В какой-то момент все объединились — оно само так получилось»
Первая лига. Буковина победила в Тернополе местную Ниву
Первая лига. Металлист снова не выиграл, 9 победа Ингульца
смотреть онлайн Первая лига Украины Хуст Карпаты Львов Кремень Кременчуг Металлург Запорожье Агробизнес Нива Бузовая Горняк-Спорт Левый берег Виктория Сумы (Николаевка) ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Теннис | 01 октября 2023, 09:25 8
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона
Мегакамбэк в Пекине. Калинина в трех сета переиграла чемпионку Уимблдона

Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии

Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Волейбол | 01 октября 2023, 03:52 4
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе
Без шансов. Сборная Украины проиграла Кубе в олимпийском отборе

Наша команда уступила соперникам в трех сетах

Василий ГАКМАН: «В игре с ЛНЗ Верес потерял два очка»
Футбол | 01.10.2023, 12:15
Василий ГАКМАН: «В игре с ЛНЗ Верес потерял два очка»
Василий ГАКМАН: «В игре с ЛНЗ Верес потерял два очка»
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Бокс | 01.10.2023, 01:05
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
Футбол | 30.09.2023, 18:17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
29.09.2023, 23:35 10
Футбол
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
29.09.2023, 20:04
Футбол
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
29.09.2023, 22:49 1
Бокс
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
01.10.2023, 00:40 11
Бокс
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 39
Футбол
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
30.09.2023, 19:50 1
Футбол
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 20
Футбол
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
01.10.2023, 00:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем