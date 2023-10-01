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Хуст
01.10.2023 14:00 – FT 0 : 3
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
01 октября 2023, 17:02 | Обновлено 01 октября 2023, 17:16
629
0

Первая лига. Карпаты упрочили лидерство, осечка Нивы Бузовая

Сыграны последние матчи 10-го тура

01 октября 2023, 17:02 | Обновлено 01 октября 2023, 17:16
629
0
Первая лига. Карпаты упрочили лидерство, осечка Нивы Бузовая
ФК Карпаты Львов

В чемпионате Украины среди клубов Первой лиги в воскресенье, 1 октября, сыграны пять встреч 10-го тура.

Первая лига. 10-й тур

Группа А

Хуст – Карпаты – 0:3

Голы: Рябов, 40, Невес, 69, 87.

Агробизнес – Нива Бузовая – 1:0

Гол: Кузьмин, 39.

Группа Б

Кремень – Металлург – 1:2

Голы: Азизов, 90+3 – Могильный, 19, Буряк, 63.

Виктория – ФСК Мариуполь – 0:0

Горняк-Спорт – Левый берег – 0:1

Гол: Спиваков, 45+1 пенальти.

Турнирное положение

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Первая лига Украины Хуст чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Нива Бузовая Агробизнес Виктория Сумы (Николаевка) Горняк-Спорт Кремень Кременчуг Металлург Запорожье ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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