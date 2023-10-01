01.10.2023 14:00 – FT 0 : 3
Украина. Первая лига01 октября 2023, 17:02 | Обновлено 01 октября 2023, 17:16
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Первая лига. Карпаты упрочили лидерство, осечка Нивы Бузовая
Сыграны последние матчи 10-го тура
01 октября 2023, 17:02 | Обновлено 01 октября 2023, 17:16
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В чемпионате Украины среди клубов Первой лиги в воскресенье, 1 октября, сыграны пять встреч 10-го тура.
Первая лига. 10-й тур
Группа А
Хуст – Карпаты – 0:3
Голы: Рябов, 40, Невес, 69, 87.
Агробизнес – Нива Бузовая – 1:0
Гол: Кузьмин, 39.
Группа Б
Кремень – Металлург – 1:2
Голы: Азизов, 90+3 – Могильный, 19, Буряк, 63.
Виктория – ФСК Мариуполь – 0:0
Горняк-Спорт – Левый берег – 0:1
Гол: Спиваков, 45+1 пенальти.
Турнирное положение
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