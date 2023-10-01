Йожеф САБО: «Решающим для ван Леувена будет ближайший матч Лиги чемпионов»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что Игор Йовичевич сильнее Патрика ван Леувена как тренер.

– Как думаете, после таких провальных результатов, как для «Шахтера», ван Леувен должен уходить?

– После сегодняшнего проигрыша – да. Но я думаю, решающим моментом будет ближайший матч Лиги чемпионов. Если «Шахтер» проиграет «Антверпену», то ван Леувен точно уйдет или его уволят.

– Кого назначать вместо него?

– Вот тут вопрос. Украинские топовые тренеры все заняты. К тому же «Шахтер» хочет только иностранцев, но зарубежные специалисты в Украину не поедут. У нас идет кровавая война, а иностранцы не хотят умереть случайно.

– Как вы думаете, кто в «Шахтере» был инициатором увольнения Йовичевича и приглашения ван Леувена?

– Я не могу сказать, потому что не был в команде. Я удивился, когда уволили Йовичевича. «Шахтер» при нем стал чемпионом, в Европе неплохо выступал. Хорват говорил по-украински, и атмосфера в команде при нем была супер, это было видно. Значит, что-то произошло внутри клуба.

– По-вашему, Йовичевич сильнее ван Леувена как тренер?

– Йовичевич работал очень хорошо, был результат, поэтому, я считаю, что он сильнее. Когда брали ван Леувена, то говорили, что он свой человек, работал в академии «Шахтера». Но академия и первая команда – это разные вещи. Надо уметь составлять нагрузки. В «Шахтере» происходит что-то не то, – сказал Сабо.

Ранее Сабо заявил, что решением забрать ван Леувена в «Шахтер» из «Зари» разрушили оба клуба.