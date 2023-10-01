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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 11:59 | Обновлено 01 октября 2023, 12:14
395
0

Йожеф САБО: «Решающим для ван Леувена будет ближайший матч Лиги чемпионов»

Специалист уверен, что в «Шахтере» происходит что-то не то

01 октября 2023, 11:59 | Обновлено 01 октября 2023, 12:14
395
0
Йожеф САБО: «Решающим для ван Леувена будет ближайший матч Лиги чемпионов»
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что Игор Йовичевич сильнее Патрика ван Леувена как тренер.

– Как думаете, после таких провальных результатов, как для «Шахтера», ван Леувен должен уходить?
– После сегодняшнего проигрыша – да. Но я думаю, решающим моментом будет ближайший матч Лиги чемпионов. Если «Шахтер» проиграет «Антверпену», то ван Леувен точно уйдет или его уволят.

– Кого назначать вместо него?
– Вот тут вопрос. Украинские топовые тренеры все заняты. К тому же «Шахтер» хочет только иностранцев, но зарубежные специалисты в Украину не поедут. У нас идет кровавая война, а иностранцы не хотят умереть случайно.

– Как вы думаете, кто в «Шахтере» был инициатором увольнения Йовичевича и приглашения ван Леувена?
– Я не могу сказать, потому что не был в команде. Я удивился, когда уволили Йовичевича. «Шахтер» при нем стал чемпионом, в Европе неплохо выступал. Хорват говорил по-украински, и атмосфера в команде при нем была супер, это было видно. Значит, что-то произошло внутри клуба.

– По-вашему, Йовичевич сильнее ван Леувена как тренер?
– Йовичевич работал очень хорошо, был результат, поэтому, я считаю, что он сильнее. Когда брали ван Леувена, то говорили, что он свой человек, работал в академии «Шахтера». Но академия и первая команда – это разные вещи. Надо уметь составлять нагрузки. В «Шахтере» происходит что-то не то, – сказал Сабо.

Ранее Сабо заявил, что решением забрать ван Леувена в «Шахтер» из «Зари» разрушили оба клуба.

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Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Патрик ван Леувен Игор Йовичевич
Источник FanDay
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