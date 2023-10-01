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Украина. Премьер лига01 октября 2023, 07:58 | Обновлено 01 октября 2023, 08:00
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Динамо – Александрия. Cмотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 9 тура начнется 1 октября в 19:00
01 октября 2023, 07:58 | Обновлено 01 октября 2023, 08:00
237
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В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить Максим Козыряцкий из Запорожья.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Александрия».
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