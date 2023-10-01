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Чемпионат Украины
Кривбасс
01.10.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 07:47 | Обновлено 01 октября 2023, 07:49
46
0

Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 9 тура начнется 1 октября в 15:00

01 октября 2023, 07:47 | Обновлено 01 октября 2023, 07:49
46
0
Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В воскресенье, 1 октября, один из лидеров чемпионата «Кривбасс» будет принимать «Рух». Криворожский клуб в предыдущих трех турах очков не терял. Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Дмитрий Бондаренко из города Одессы.

Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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