Украина. Премьер лига01 октября 2023, 07:47 | Обновлено 01 октября 2023, 07:49
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Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 9 тура начнется 1 октября в 15:00
01 октября 2023, 07:47 | Обновлено 01 октября 2023, 07:49
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В воскресенье, 1 октября, один из лидеров чемпионата «Кривбасс» будет принимать «Рух». Криворожский клуб в предыдущих трех турах очков не терял. Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить Дмитрий Бондаренко из города Одессы.
Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух».
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