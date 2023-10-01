Украина. Премьер лига01 октября 2023, 14:27 | Обновлено 01 октября 2023, 14:31
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Начало матча Кривбасс – Рух отложено
В 15:00 стартовый свисток не прозвучит
01 октября 2023, 14:27 | Обновлено 01 октября 2023, 14:31
3032
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Поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Рух» не начнется в 15:00 по киевскому времени, как было запланировано.
Из-за воздушной тревоги, которая объявлена в Днепропетровской области, принято решение о переносе времени начала игры.
Напомним, ранее сообщались стартовые составы «Кривбасса» и «Руха» на предстоящий матч.
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