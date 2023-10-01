Начало матча Кривбасс – Рух отложено

Поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» – «Рух» не начнется в 15:00 по киевскому времени, как было запланировано.

Из-за воздушной тревоги, которая объявлена в Днепропетровской области, принято решение о переносе времени начала игры.

Напомним, ранее сообщались стартовые составы «Кривбасса» и «Руха» на предстоящий матч.