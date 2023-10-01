Кривбасс и Рух назвали составы на матч 9-го тура УПЛ

В 15:00 по киевскому времени в Кривом Роге на стадионе «Горняк» начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Кривбасс» и «Рух» из Львова.

Тренерские штабы определились с составами команд.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Лунев.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Пастух, Теслюк, Лях, Климчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух».