Кривбасс и Рух назвали составы на матч 9-го тура УПЛ
Встреча команд начнется в 15:00
В 15:00 по киевскому времени в Кривом Роге на стадионе «Горняк» начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Кривбасс» и «Рух» из Львова.
Тренерские штабы определились с составами команд.
«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Лунев.
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Пастух, Теслюк, Лях, Климчук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух».
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