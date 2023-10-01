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Украина. Первая лига
01 октября 2023, 13:53 | Обновлено 01 октября 2023, 14:05
397
0

Кривбасс и Рух назвали составы на матч 9-го тура УПЛ

Встреча команд начнется в 15:00

01 октября 2023, 13:53 | Обновлено 01 октября 2023, 14:05
397
0
Кривбасс и Рух назвали составы на матч 9-го тура УПЛ
ФК Кривбасс Кривой Рог

В 15:00 по киевскому времени в Кривом Роге на стадионе «Горняк» начнется матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный «Кривбасс» и «Рух» из Львова.

Тренерские штабы определились с составами команд.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Задерака, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Лунев.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон, Сапуга, Пастух, Теслюк, Лях, Климчук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Рух».

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Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
стартовые составы Кривбасс Кривой Рог Рух Львов
Источник Sport.ua
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