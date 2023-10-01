Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия

В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Максим Козыряцкий из Запорожья.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Александрия».