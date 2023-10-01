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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 07:35 | Обновлено 01 октября 2023, 07:37
253
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия

Игра начнется 1 октября в 19:00

01 октября 2023, 07:35 | Обновлено 01 октября 2023, 07:37
253
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Динамо Киев

В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру будет судить Максим Козыряцкий из Запорожья.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Александрия».

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Источник Sport.ua
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