Украина. Премьер лига01 октября 2023, 07:35 | Обновлено 01 октября 2023, 07:37
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Александрия
Игра начнется 1 октября в 19:00
01 октября 2023, 07:35 | Обновлено 01 октября 2023, 07:37
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В воскресенье, 1 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру будет судить Максим Козыряцкий из Запорожья.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» - «Александрия».
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