Лига 1. Монако в зрелищном матче обыграл Марсель

Состоялся матч седьмого тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимало «Марсель». Гости дважды выходили вперед, однако победу все же одержали хозяева, которые после пропущенных голов забивали в ответ и сумели дожать соперников. Матч закончился со счётом 3:2. «Монако» после победы вышло на чистое первое место.

Ранее столичный ПСЖ не сумел переиграть на выезде «Клермон», сыграв с ним вничью 0:0.

Чемпионат Франции 7 тур.

Монако – Марсель – 3:2.

Голы: Аклиуш, 8, 52, Балогун, 23 – Ндиайе, 1, Жиго, 18.