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Чемпионат Франции
Монако
30.09.2023 22:00 – FT 3 : 2
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 октября 2023, 04:55 | Обновлено 01 октября 2023, 04:59
109
0

Лига 1. Монако в зрелищном матче обыграл Марсель

В игре было забито пять голов

01 октября 2023, 04:55 | Обновлено 01 октября 2023, 04:59
109
0
Лига 1. Монако в зрелищном матче обыграл Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч седьмого тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимало «Марсель». Гости дважды выходили вперед, однако победу все же одержали хозяева, которые после пропущенных голов забивали в ответ и сумели дожать соперников. Матч закончился со счётом 3:2. «Монако» после победы вышло на чистое первое место.

Ранее столичный ПСЖ не сумел переиграть на выезде «Клермон», сыграв с ним вничью 0:0.

Чемпионат Франции 7 тур.

Монако – Марсель – 3:2.

Голы: Аклиуш, 8, 52, Балогун, 23 – Ндиайе, 1, Жиго, 18.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Самюэль Жиго (Марсель).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Марсель).
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Источник Sport.ua
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