ПСЖ не сумел забить аутсайдеру. Команды сыграли в сухую ничью

Сегодня, 30 сентября, проходит 7-й тур чемпионата Франции по футболу.

Золотой призер нынешнего розыгрыша «ПСЖ» на выезде сыграл с «Клермоном». Парижане так и не сумели распечатать ворота хозяев, имея при этом много возможностей для взятия ворот. Сухая ничья – 0:0.

Лига 1. 7-й тур, 30 сентября.

Клермон – ПСЖ – 0:0



Клермон: Диав, Конате, Кофрие, Пельмар, Сейду, Гоналон (Рашани, 69), Гастьен, Маньен (Кеита, 90), Чам (Бутобба, 84), Николсон, Аллевина (Зеффан, 84).



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья (Заир-Эмери, 64), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани, Барколя (Гонсалу Рамуш, 64).

Удары (в створ): 12 (3) – 21 (10)

Угловые: 6 – 9

Оффсайды: 1 – 0.



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