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Чемпионат Франции
Клермон
30.09.2023 18:00 – FT 0 : 0
ПСЖ
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Франция
30 сентября 2023, 20:05 | Обновлено 30 сентября 2023, 20:53
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0

ПСЖ не сумел забить аутсайдеру. Команды сыграли в сухую ничью

Завершился матч 7-го тура Лиги 1

30 сентября 2023, 20:05 | Обновлено 30 сентября 2023, 20:53
125
0
ПСЖ не сумел забить аутсайдеру. Команды сыграли в сухую ничью
ФК ПСЖ.

Сегодня, 30 сентября, проходит 7-й тур чемпионата Франции по футболу.

Золотой призер нынешнего розыгрыша «ПСЖ» на выезде сыграл с «Клермоном». Парижане так и не сумели распечатать ворота хозяев, имея при этом много возможностей для взятия ворот. Сухая ничья – 0:0.

Лига 1. 7-й тур, 30 сентября.

Клермон – ПСЖ – 0:0

Клермон: Диав, Конате, Кофрие, Пельмар, Сейду, Гоналон (Рашани, 69), Гастьен, Маньен (Кеита, 90), Чам (Бутобба, 84), Николсон, Аллевина (Зеффан, 84).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья (Заир-Эмери, 64), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани, Барколя (Гонсалу Рамуш, 64).

Удары (в створ): 12 (3) – 21 (10)
Угловые: 6 – 9
Оффсайды: 1 – 0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Клермон ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
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