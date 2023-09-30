ПСЖ не сумел забить аутсайдеру. Команды сыграли в сухую ничью
Завершился матч 7-го тура Лиги 1
Сегодня, 30 сентября, проходит 7-й тур чемпионата Франции по футболу.
Золотой призер нынешнего розыгрыша «ПСЖ» на выезде сыграл с «Клермоном». Парижане так и не сумели распечатать ворота хозяев, имея при этом много возможностей для взятия ворот. Сухая ничья – 0:0.
Лига 1. 7-й тур, 30 сентября.
Клермон – ПСЖ – 0:0
Клермон: Диав, Конате, Кофрие, Пельмар, Сейду, Гоналон (Рашани, 69), Гастьен, Маньен (Кеита, 90), Чам (Бутобба, 84), Николсон, Аллевина (Зеффан, 84).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья (Заир-Эмери, 64), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани, Барколя (Гонсалу Рамуш, 64).
Удары (в створ): 12 (3) – 21 (10)
Угловые: 6 – 9
Оффсайды: 1 – 0.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
It’s over in Clermont. #CF63PSG pic.twitter.com/RBGMpKm4FH— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 30, 2023
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