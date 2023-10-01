Ла Лига. Ничьи Вильярреала и Мальорки, Сосьедад разгромил Атлетик

В субботу состоялось четыре матча чемпионата Испании по футболу. В центральном из них украинцы Цыганков и Довбик вместе с «Жироной» разгромно проиграли «Реалу» (0:3), а оба наших земляка упустили по шансу отличиться.

Еще два матча закончились вничью. «Хетафе» и «Вильярреал» друг другу не забивали, а «Райо Вальекано» и «Мальорка» расписали ничью 2:2. Также стоит отметить разгромную победу «Реала Сосьедада» над «Атлетиком» из Бильбао.

Чемпионат Испании 8 тур.

Хетафе – Вильярреал – 0:0.

Райо Вальекано – Мальорка – 2:2.

Голы: Альваро Гарсия, 4, Фалькао, 90+12 – Муричи, 44, Антонио Санчес, 59.

Реал Сосьедад - Атлетик - 3:0.

Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66.