Ла Лига. Ничьи Вильярреала и Мальорки, Сосьедад разгромил Атлетик
Состоялись четыре матча восьмого тура чемпионата Испании по футболу
В субботу состоялось четыре матча чемпионата Испании по футболу. В центральном из них украинцы Цыганков и Довбик вместе с «Жироной» разгромно проиграли «Реалу» (0:3), а оба наших земляка упустили по шансу отличиться.
Еще два матча закончились вничью. «Хетафе» и «Вильярреал» друг другу не забивали, а «Райо Вальекано» и «Мальорка» расписали ничью 2:2. Также стоит отметить разгромную победу «Реала Сосьедада» над «Атлетиком» из Бильбао.
Чемпионат Испании 8 тур.
Хетафе – Вильярреал – 0:0.
Райо Вальекано – Мальорка – 2:2.
Голы: Альваро Гарсия, 4, Фалькао, 90+12 – Муричи, 44, Антонио Санчес, 59.
Реал Сосьедад - Атлетик - 3:0.
Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор»
Игра завершилась со счетом 4:0, перфоманс выдал Лаутаро Мартинес