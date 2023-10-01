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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
30.09.2023 17:15 – FT 2 : 2
Мальорка
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Испания
01 октября 2023, 04:18 | Обновлено 01 октября 2023, 04:30
21
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Ла Лига. Ничьи Вильярреала и Мальорки, Сосьедад разгромил Атлетик

Состоялись четыре матча восьмого тура чемпионата Испании по футболу

01 октября 2023, 04:18 | Обновлено 01 октября 2023, 04:30
21
0
Ла Лига. Ничьи Вильярреала и Мальорки, Сосьедад разгромил Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялось четыре матча чемпионата Испании по футболу. В центральном из них украинцы Цыганков и Довбик вместе с «Жироной» разгромно проиграли «Реалу» (0:3), а оба наших земляка упустили по шансу отличиться.

Еще два матча закончились вничью. «Хетафе» и «Вильярреал» друг другу не забивали, а «Райо Вальекано» и «Мальорка» расписали ничью 2:2. Также стоит отметить разгромную победу «Реала Сосьедада» над «Атлетиком» из Бильбао.

Чемпионат Испании 8 тур.

Хетафе – Вильярреал – 0:0.

Райо Вальекано – Мальорка – 2:2.

Голы: Альваро Гарсия, 4, Фалькао, 90+12 – Муричи, 44, Антонио Санчес, 59.

Реал Сосьедад - Атлетик - 3:0.

Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66.

События матча

90’ +12
ГОЛ ! С пенальти забил Фалькао (Райо Вальекано).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Санчес (Мальорка).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Мальорка).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
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Вильярреал Хетафе Райо Вальекано Мальорка Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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