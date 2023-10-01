Украина. Премьер лига01 октября 2023, 00:53 |
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Минай – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 октября в 13:00 поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2023, 00:53 |
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В воскресенье, 1 октября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский «Минай» и киевская «Оболонь».
Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Оболонь».
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