В воскресенье, 1 октября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский «Минай» и киевская «Оболонь».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Оболонь».