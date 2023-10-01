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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 00:48 | Обновлено 01 октября 2023, 01:09
16
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Оболонь

В с. Минай состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги

01 октября 2023, 00:48 | Обновлено 01 октября 2023, 01:09
16
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Оболонь
ФК Минай

В воскресенье, 1 октября, состоится матч 9 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский «Минай» и киевская «Оболонь».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканалах «Суспильне», «Спорт 1» и на YouTube.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Оболонь».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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